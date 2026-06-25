Patricia R. gehörte viele Jahre lang zur Villacher Gastronomieszene. Nach dem Tod der jungen Restaurantfachfrau findet das Team des Café Bernold nun rührende letzte Worte.

Nach dem Tod einer Kollegin herrscht im Café Bernold in Villach große Trauer.

Nach dem Tod einer Kollegin herrscht im Café Bernold in Villach große Trauer.

Viele Jahre lang war Patricia R. Teil des Teams des Cafés Bernold in Villach. „Sie hat unseren Betrieb mit ihrer Herzlichkeit, Hilfsbereitschaft und ihrem fröhlichen Wesen bereichert“, verabschieden sich ihre Kollegen und Vorgesetzten nach ihrem Tod in einem emotionalen Social-Media-Posting.

Ganzes Team nimmt Abschied

„Ihr Verlust erfüllt uns mit tiefer Trauer.“ Aus Respekt und um gemeinsam Abschied nehmen zu können, blieb der Betrieb Donnerstagmittag geschlossen. „Wir danken allen Gästen und Freunden unseres Hauses für ihr Verständnis und ihre Anteilnahme“, heißt es weiters. „Liebe Patricia, wir werden dich nie vergessen und dich stets in liebevoller Erinnerung behalten.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.06.2026 um 16:47 Uhr aktualisiert