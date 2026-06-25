Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Google Streetview & Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt zwei brennende Kerzen und das Café Bernold in Villach.
Nach dem Tod einer Kollegin herrscht im Café Bernold in Villach große Trauer.
Villach
25/06/2026
Verstorben

Café-Team trauert um Kollegin: „Werden dich nie vergessen“

Patricia R. gehörte viele Jahre lang zur Villacher Gastronomieszene. Nach dem Tod der jungen Restaurantfachfrau findet das Team des Café Bernold nun rührende letzte Worte.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(113 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Viele Jahre lang war Patricia R. Teil des Teams des Cafés Bernold in Villach. „Sie hat unseren Betrieb mit ihrer Herzlichkeit, Hilfsbereitschaft und ihrem fröhlichen Wesen bereichert“, verabschieden sich ihre Kollegen und Vorgesetzten nach ihrem Tod in einem emotionalen Social-Media-Posting.

Ganzes Team nimmt Abschied

„Ihr Verlust erfüllt uns mit tiefer Trauer.“ Aus Respekt und um gemeinsam Abschied nehmen zu können, blieb der Betrieb Donnerstagmittag geschlossen. „Wir danken allen Gästen und Freunden unseres Hauses für ihr Verständnis und ihre Anteilnahme“, heißt es weiters. „Liebe Patricia, wir werden dich nie vergessen und dich stets in liebevoller Erinnerung behalten.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.06.2026 um 16:47 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at