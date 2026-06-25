Kaiser-Josef-Platz wird Anfang Juli zur Genussmeile

Gebeizte Forelle, Lammhack, selbstgebrautes Craft Beer, brasilianische Bohnen und vieles mehr warten am 3. und 4. Juli 2026 beim Streetfood Market am Kaiser-Josef-Platz in Villach.

Der Kaiser-Josef-Platz in Villach wird Anfang Juli zum kulinarischen Treffpunkt. Am Donnerstag, dem 3. Juli, und am Freitag, dem 4. Juli 2026, veranstaltet das Stadtmarketing gemeinsam mit Marktreferent Christian Pober (ÖVP) und der lokalen Gastronomie einen Streetfood Market. Die Besucher erwarten 14 Stände sowie ein musikalisches Rahmenprogramm: Manuel Spitzer spielt am Donnerstag, Romano Lennard folgt am Freitag.

©Karin Wernig Am 3. und 4. Juli 2026 findet der Streetfood Market am Kaiser-Josef-Platz in Villach statt.

Das steht auf der Speisekarte: Restaurant Charles: Coleslaw gebeizte Forelle; Ofenkartoffel mit Pulled Pork, Teriyaki Chicken

Coleslaw gebeizte Forelle; Ofenkartoffel mit Pulled Pork, Teriyaki Chicken Tandoori Delight Indian Streetfood: Curry und Rice Bowls

Curry und Rice Bowls Burger Boutique / Butchery: Burger Variationen, Lammkotelett und Beefsteak

Burger Variationen, Lammkotelett und Beefsteak Stern: Brasilianische Bohnen, Brötchen mit Shrimps oder Süßkartoffel/Ananas

Brasilianische Bohnen, Brötchen mit Shrimps oder Süßkartoffel/Ananas McMullens #1 Irish Stew und Cottage Pie

Irish Stew und Cottage Pie McMullens #2 Superfood Bowls, Softeis und Matcha

Superfood Bowls, Softeis und Matcha Pizzeria Brra: Grillspieße mit Kalbskotelett, Lammhack, Cevapcici und Shish Taouk

Grillspieße mit Kalbskotelett, Lammhack, Cevapcici und Shish Taouk Bar Anna Neumann: Bao Buns mit gegartem Schweinebauch oder Hühnerbrust in Tempura-Banko

Bao Buns mit gegartem Schweinebauch oder Hühnerbrust in Tempura-Banko Malle Biermanufaktur: Selbstgebrautes Craft Beer

Selbstgebrautes Craft Beer Chickis: Pulled Chicken Wrap und Chicken Burger

Pulled Chicken Wrap und Chicken Burger Kaffeeteria: Prosciutto & Formaggio, Tiramisu-Affogato

Prosciutto & Formaggio, Tiramisu-Affogato Luna: Summer Cocktails & more

Summer Cocktails & more Café Vis á Vis: Pasta aus dem flambierten Parmesanlaib

Pasta aus dem flambierten Parmesanlaib Crispy Brioche: Herzhafte und süße Brioché Kreationen

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Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal