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Ein Bild auf 5min.at zeigt zwei Slow Food Gerichte.
Gaumenfreuden und Live-Musik: Das Stadtmarketing Villach veranstaltet Anfang Juli einen Streetfood Market.
Villach
25/06/2026
Streetfood Market:

Kaiser-Josef-Platz wird Anfang Juli zur Genussmeile

Gebeizte Forelle, Lammhack, selbstgebrautes Craft Beer, brasilianische Bohnen und vieles mehr warten am 3. und 4. Juli 2026 beim Streetfood Market am Kaiser-Josef-Platz in Villach.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(60 Wörter)
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Der Kaiser-Josef-Platz in Villach wird Anfang Juli zum kulinarischen Treffpunkt. Am Donnerstag, dem 3. Juli, und am Freitag, dem 4. Juli 2026, veranstaltet das Stadtmarketing gemeinsam mit Marktreferent Christian Pober (ÖVP) und der lokalen Gastronomie einen Streetfood Market. Die Besucher erwarten 14 Stände sowie ein musikalisches Rahmenprogramm: Manuel Spitzer spielt am Donnerstag, Romano Lennard folgt am Freitag.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Besucher am Street Food Market in Villach.
©Karin Wernig
Am 3. und 4. Juli 2026 findet der Streetfood Market am Kaiser-Josef-Platz in Villach statt.

Das steht auf der Speisekarte:

  • Restaurant Charles: Coleslaw gebeizte Forelle; Ofenkartoffel mit Pulled Pork, Teriyaki Chicken
  • Tandoori Delight Indian Streetfood: Curry und Rice Bowls
  • Burger Boutique / Butchery: Burger Variationen, Lammkotelett und Beefsteak
  • Stern: Brasilianische Bohnen, Brötchen mit Shrimps oder Süßkartoffel/Ananas
  • McMullens #1Irish Stew und Cottage Pie
  • McMullens #2 Superfood Bowls, Softeis und Matcha
  • Pizzeria Brra: Grillspieße mit Kalbskotelett, Lammhack, Cevapcici und Shish Taouk
  • Bar Anna Neumann: Bao Buns mit gegartem Schweinebauch oder Hühnerbrust in Tempura-Banko
  • Malle Biermanufaktur: Selbstgebrautes Craft Beer
  • Chickis: Pulled Chicken Wrap und Chicken Burger
  • Kaffeeteria: Prosciutto & Formaggio, Tiramisu-Affogato
  • Luna: Summer Cocktails & more
  • Café Vis á Vis: Pasta aus dem flambierten Parmesanlaib
  • Crispy Brioche: Herzhafte und süße Brioché Kreationen

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Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Burger.
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Vom Burger bis zum Matcha: Es ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei.
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