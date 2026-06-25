/ ©Karin Wernig
Kaiser-Josef-Platz wird Anfang Juli zur Genussmeile
Gebeizte Forelle, Lammhack, selbstgebrautes Craft Beer, brasilianische Bohnen und vieles mehr warten am 3. und 4. Juli 2026 beim Streetfood Market am Kaiser-Josef-Platz in Villach.
Der Kaiser-Josef-Platz in Villach wird Anfang Juli zum kulinarischen Treffpunkt. Am Donnerstag, dem 3. Juli, und am Freitag, dem 4. Juli 2026, veranstaltet das Stadtmarketing gemeinsam mit Marktreferent Christian Pober (ÖVP) und der lokalen Gastronomie einen Streetfood Market. Die Besucher erwarten 14 Stände sowie ein musikalisches Rahmenprogramm: Manuel Spitzer spielt am Donnerstag, Romano Lennard folgt am Freitag.
Das steht auf der Speisekarte:
- Restaurant Charles: Coleslaw gebeizte Forelle; Ofenkartoffel mit Pulled Pork, Teriyaki Chicken
- Tandoori Delight Indian Streetfood: Curry und Rice Bowls
- Burger Boutique / Butchery: Burger Variationen, Lammkotelett und Beefsteak
- Stern: Brasilianische Bohnen, Brötchen mit Shrimps oder Süßkartoffel/Ananas
- McMullens #1Irish Stew und Cottage Pie
- McMullens #2 Superfood Bowls, Softeis und Matcha
- Pizzeria Brra: Grillspieße mit Kalbskotelett, Lammhack, Cevapcici und Shish Taouk
- Bar Anna Neumann: Bao Buns mit gegartem Schweinebauch oder Hühnerbrust in Tempura-Banko
- Malle Biermanufaktur: Selbstgebrautes Craft Beer
- Chickis: Pulled Chicken Wrap und Chicken Burger
- Kaffeeteria: Prosciutto & Formaggio, Tiramisu-Affogato
- Luna: Summer Cocktails & more
- Café Vis á Vis: Pasta aus dem flambierten Parmesanlaib
- Crispy Brioche: Herzhafte und süße Brioché Kreationen
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