Erfolgreicher Auftakt für das SV Wernberg „Special Team“

Großer Erfolg für die Inklusion: Gestern feierte die neue Initiative „Nur Fußball. Nur wir.“ – ein maßgeschneidertes Trainingsangebot für Menschen mit Beeinträchtigungen – einen überragenden Einstand auf dem grünen Rasen.

Der SV Wernberg setzt ein starkes Zeichen für das Miteinander. Wir haben berichtet: Toll: SV Wernberg gründet inklusives „Special Team“. Direkt beim ersten Schnuppertraining konnten stolze 14 Teilnehmer auf dem Platz begrüßt werden. Ein Nachmittag, der ganz im Zeichen von Spaß, gegenseitigem Respekt und echtem Teamgeist stand. Ein großer Dank gilt dabei den Trainern Matthias Rainer-Eder und Christian Gfrerer sowie den Partnern AVS Kärnten, Diakonie und „Neue Wege“ für die wertvolle Unterstützung beim Start.

Die Freude und der gegenseitige Respekt waren vom ersten Moment an spürbar. Alle haben sich sofort als Teil der Mannschaft gefühlt. Das sich alle eine Fortsetzung wünschen, zeigt, dass wir mit unserem SV Wernberg Special Team genau auf dem richtigen Weg sind„, zieht Trainer Matthias Rainer-Eder begeistert Bilanz.

Ab sofort jeden Mittwoch

Wer nun selbst Lust bekommen hat: Das Team trainiert ab sofort bis Ende Juli jeden Mittwoch um 17:00 Uhr, bevor es in eine kurze Sommerpause geht. Egal ob altbekannt oder neu dabei – jeder ist herzlich willkommen, vorbeizukommen und Teil der Mannschaft zu werden.