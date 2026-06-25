„Grande Dame“ (81) der Veldener Bucht verstorben

Traurige News für alle Freunde und Beteiligten der Gastro-Szene am Wörthersee. Wie 5 Minuten am Donnerstag erfuhr, ist Gabriele Pfauser, Witwe des langjährigen „16er“-Wirts Franz Pfauser, in Wien im Alter von 81 Jahren verstorben.

Das Paar prägte viele Jahre das Abendleben in der Veldener Bucht, residierte direkt neben dem legendären Schlosshotel über der eigenen Bar, feierte legendäre Nächte im damaligen Szenetreff (heute: „Hollywood“), ehe man sich entgegen des Rats echter wohlmeinender Freunde entschied, den Betrieb zu verkaufen.

„Grande Dame“ der Veldener Bucht

Man kannte Gabriele in Velden. Stets präsent, als Tierfreundin mit einem Hund beim Gassigehen entlang des Corso. Der Blick auf den geliebten See war für das ursprünglich aus Wien stammende Paar das Lebenselixier. Bis es eben nicht mehr ging – und man nach Wien umzog. Franz war bereits im Februar (voraus-)gegangen. 5 Minuten berichtete. Viele langjährige Stammgäste und Freunde sind erschüttert, dass nun auch Gabriele, die als Grande Dame der Bucht galt und stets mit seltener Sanftmut und aufrichtiger Warmherzigkeit wie bewundernswerter Geduld glänzte, ihm nun nach kurzer Zeit im Wiener Hospiz folgt.

„Jetzt sind die zwei wieder zusammen“

„Gabriele war genau so herzlich und korrekt wie ihr Franz“, so der Kölner Sänger und langjährige Freund Micky Brühl. „Sie hat immer hinter allem gestanden, was ihr Franz auf dem Plan hatte und hat ihm den Rücken gestärkt. Leider ging es ihr schon einige Zeit gesundheitlich nicht so gut. Ich bin traurig, aber denke auch gleichzeitig, jetzt sind die zwei wieder zusammen.“