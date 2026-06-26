Wohnmodell für den Tourismus: Startschuss für das „TeamHaus“ in Velden

Mit großem Interesse wurde am Donnerstag das „TeamHaus Velden“ offiziell präsentiert. Zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer, Hoteliers, Gastronomen sowie Vertreter aus Politik und Wirtschaft informierten sich über das Wohnprojekt, das künftig dringend benötigten Mitarbeiterwohnraum für den Tourismus- und Wirtschaftsstandort Velden schaffen soll. Gleichzeitig fiel der offizielle Startschuss für den Verkauf der 48 Wohneinheiten des nachhaltigen Neubaus in zentraler Lage.

Tourismusbranche unterstützen

Landesrat Sebastian Schuschnig, Initiator des Projektes, zeigte sich vom großen Interesse überzeugt: „Der Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird in den kommenden Jahren weiter zunehmen. Wer als Tourismusstandort erfolgreich bleiben will, muss attraktive Rahmenbedingungen schaffen. Leistbarer und hochwertiger Wohnraum ist dabei ein entscheidender Erfolgsfaktor. Deshalb setzen wir als Land Kärnten hier auch aktiv Maßnahmen, um die Tourismusbranche zu unterstützen. Das TeamHaus Velden zeigt, wie innovative Zusammenarbeit zwischen Land, Gemeinden und Wirtschaft funktionieren kann.“ Auch Bürgermeisterin Margit Heissenberger unterstrich die Bedeutung für die Gemeinde: „Velden lebt von starken Tourismus- und Gewerbebetrieben. Das TeamHaus Velden ist deshalb weit mehr als ein Bauprojekt – es ist eine Investition in die Zukunft unseres Wirtschaftsstandortes und in die Lebensqualität jener Menschen, die hier arbeiten. Sehr gerne trägt die Gemeinde Velden dem Wunsch der Betriebe Rechnung und stellt das Grundstück zu günstigsten Konditionen zur Verfügung.“

Modell, das langfristig funktioniert

Tono Wrann, Obmann des Tourismusverbandes Velden, sieht im Projekt eine große Chance: „Die Betriebe suchen seit Jahren nach nachhaltigen Lösungen beim Thema Mitarbeiterwohnen. Mit dem TeamHaus Velden entsteht nun erstmals ein Modell, das langfristig funktioniert und kleinen und großen Unternehmen echte Perspektiven bietet. Das Interesse heute zeigt, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben.“ Die Geschäftsführer der Wörthersee Tourismus Gesellschaft, Peter Peschel, sowie der Veldener Tourismus Gesellschaft, Hannes Markowitz sind sich einig: „Dieses Projekt ist ein Meilenstein für den Veldener Tourismus.“ Im Rahmen der Termine wurden zudem das architektonische Konzept von Günther Domenig GDA sowie Erwerbsmöglichkeiten und Förderinstrumente durch ÖHT und KWF vorgestellt.