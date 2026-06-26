Auszeichnung in Velden: Villacher Autobahnpolizist ist „Polizist des Jahres“

Das Casineum in Velden bot die Bühne für ein schwungvolles Konzert der Polizeimusik und des Polizeichors, das die Zuhörer begeisterte. Die festliche Veranstaltung bildete den Rahmen für eine besondere Ehrung der Landespolizeidirektion Kärnten, bei der die Auszeichnung für den Polizisten des Jahres 2025 offiziell übergeben wurde.

Beamter aus Villach

Die Wahl fiel auf Revierinspektor Markus Urbanek, womit diese Ehrung bereits zum dritten Mal an einen Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Villach ging. Die Landespolizeidirektion Kärnten würdigte den Preisträger mit den Worten: „Der Preisträger zeichnet sich als äußerst engagierter und erfolgreicher Beamter aus, der im dienstlichen Alltag durch einen ausgeprägten kriminalistischen Spürsinn überzeugt. Dank seines umfassenden Fachwissens, seiner Erfahrung und einem ausgeprägten Gespür für wesentliche Zusammenhänge gelingt es Martin Urbanek regel- mäßig, bedeutende kriminalpolizeiliche Erfolge zu erzielen.“

Gesamtwert von mehr als 500.000 Euro

Seine Fähigkeiten stellten sich bei zahlreichen Einsätzen unter Beweis: So führte die Sicherstellung eines teuren Autos und die Festnahme des Fahrers zu weitreichenden Ermittlungen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen handelte es sich bei dem Festgenommenen um den Kopf einer international aktiven Bande, die mindestens 14 Fahrzeuge mit einem Gesamtwert von mehr als 500.000 Euro unterschlagen hat, während in 34 weiteren Fällen der Versuch nachgewiesen werden konnte. Im Zuge dessen wurden bereits 15 Mitglieder der kriminellen Gruppe namentlich identifiziert.

40 Kilogramm Kokain durch seine Spur beschlagnahmt

Ein anderer Fall mit internationaler Tragweite nahm seinen Anfang bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle. In einem gemieteten Wagen entdeckte Urbanek ein leeres Geheimversteck und veranlasste eine entsprechende Registrierung des Autos sowie des Fahrers im europäischen Informationssystem. Jene Maßnahme führte dazu, dass Behörden in Frankreich später rund 40 Kilogramm Kokain beschlagnahmen und den von Urbanek zur Fahndung ausgeschriebenen Lenker festnehmen konnten.