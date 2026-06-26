Kelag kombiniert erstmals Batteriespeicher mit Laufwasserkraftwerk

Die Kelag hat in der Marktgemeinde Arnoldstein ihr erstes Batteriespeichersystem in Betrieb genommen und mit dem Kraftwerk Schütt an der Gail, dem größten Laufwasserkraftwerk des Unternehmens, gekoppelt. Die Hybridlösung soll die Flexibilität im Energiesystem erhöhen: Während die Wasserkraftanlage mit ihrer Kaplan-Turbine weiterhin kontinuierlich und planbar Strom erzeugt, kann der Batteriespeicher bei Bedarfsspitzen sofort zusätzliche Energie einspeisen. In Zeiten geringer Nachfrage wird der Speicher direkt über das Wasserkraftwerk wieder aufgeladen. Die Anlage verfügt über eine Leistung von 2 Megawatt und eine Kapazität von vier Megawattstunden. Realisiert wurde das drei Millionen Euro teure Pilotprojekt innerhalb eines Jahres in Zusammenarbeit mit dem Speicheranbieter neoom und dem Anlagenbauer Andritz Hydro.

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Technische Daten

„Der erste Kelag-Batteriespeicher spielt eine wichtige Rolle bei der effizienten Nutzung erneuerbarer Energie aus Wasserkraft. Wir erhöhen damit die Flexibilität unserer Erzeugungsanlagen und stärken die Versorgungssicherheit. Die Anlage gleicht Schwankungen in der Stromerzeugung aus und ermöglicht eine bedarfsgerechte, flexible Einspeisung“, erläutert Kelag-Vorstand Reinhard Draxler. „Mit einem Investitionsvolumen von rund drei Millionen Euro haben wir dieses Projekt innerhalb eines Jahres umgesetzt. Der Batteriespeicher trägt dazu bei, das Stromnetz zu stabilisieren und ermöglicht es, das Laufwasserkraftwerk vielseitiger und bedarfsgerecht einzusetzen“, so Draxler. „Das Projekt Batteriespeicher Schütt II zeigt eindrucksvoll, wohin die Reise im Bereich industrieller Energiespeicher geht: weg von isolierten Einzelanlagen, hin zu intelligenten Hybridkraftwerken, die Versorgungssicherheit und Marktflexibilität vereinen. Mit 16 TERRA-Speichersystemen und einer Leistung von 2 Megawatt sowie einer Kapazität von knapp 4 Megawattstunden haben wir gemeinsam mit der Kelag und Andritz Hydro ein System geschaffen, das nicht nur schnell auf Netzanforderungen reagiert, sondern gleichzeitig die mechanische Belastung der Wasserkraftanlage deutlich reduziert. Für neoom zeigt dieses Projekt, dass die Zukunft der Energiewirtschaft in intelligent vernetzten Systemen liegt, die Erzeugung, Speicherung und Flexibilität miteinander verbinden“, sagt Nikolas Iwan, CEO von neoom.

Stimmen zum Projekt

Andritz-Projektleiter, Thomas Eiper ergänzt: „Das Batterieprojekt Schütt II markiert einen bedeutenden Schritt in Richtung einer nachhaltigen und stabilen zukünftigen Energieversorgung. Bewährte Technologie trifft auf modernste Technik, um gemeinsam dazu beizutragen, das Stromnetz zu stabilisieren und Blackouts vorbeugen. ANDRITZ ist sehr stolz darauf, dass dieses Projekt in enger Zusammenarbeit mit den Partnern Kelag und neoom realisiert werden konnte und wir dadurch einen wichtigen Beitrag zu einer sicheren Energiezukunft in Österreich leisten können.“ Auch Landesrat Sebastian Schuschnig erklärt: „Innovative Projekte wie wir sie hier sehen, z.B. die Kombination von Wasserkraft und Batteriespeicher, zeigen, wie wir bestehende erneuerbare Energien noch effizienter und flexibler nutzen können. Mit dem Erneuerbaren-Ausbau wächst auch die Bedeutung moderner Speicherlösungen. Sie werden für eine sichere und stabile Stromversorgung immer wichtiger und sind deshalb auch ein wesentlicher Baustein der Energiewende. Als Land Kärnten setzen wir daher einen gezielten Fokus auf dieses Thema, mit dem Ziel, die Versorgungssicherheit zu stärken und unsere Stromnetze effektiv zu entlasten.“ Das Vorhaben gliedert sich in eine Reihe weiterer Nachhaltigkeitsprojekte der Kelag in Arnoldstein ein, zu denen unter anderem die energetische Nutzung der Kärntner Restmüllverwertungs GmbH (KRV), eine Photovoltaikanlage für das Unternehmen Tribotecc sowie eine seit April aktive Wasserstoffproduktion für den Nahverkehr gehören.

©5 Minuten Das innovative Hybridkraftwerk in Arnoldstein entstand innerhalb eines Jahres in Zusammenarbeit der Kelag mit dem Speicheranbieter neoom und dem Anlagenbauer Andritz Hydro..

Nachhaltigkeit und Energieeffizienz

Bürgermeister Reinhard Antolitsch hebt diese langjährige Partnerschaft hervor: „Ich freue mich, dass die Zusammenarbeit der Marktgemeinde Arnoldstein und der Kelag, durch die Errichtung eines Batteriespeichers, weitere positive Früchte trägt. Als langjährige e5-Gemeinde ist uns Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und zukunftsorientierte Umweltpolitik seit jeher ein wichtiges Anliegen. Wichtig ist auch, dass das Zusammenwirken von Wasserkraftwerk mit einem Batteriespeicher einen wesentlichen Beitrag zur Stabilität des Stromnetzes und damit der Versorgungssicherheit für unsere Bevölkerung leistet.“