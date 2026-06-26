Über 1000 Euro weg: Kärntnerin verliert viel Geld durch „Maut-Betrug“

Eine Frau aus Villach-Land wollte per SMS eine vermeintliche Mautgebühr der ASFINAG zahlen. Am Ende verlor sie über 1.000 Euro an Betrüger.

Achtung vor gefälschten SMS-Nachrichten im Namen der ASFINAG: Betrüger locken Opfer auf täuschend echte Webseiten, um unbemerkt hohe Geldbeträge von deren Konten abzubuchen.

Achtung vor gefälschten SMS-Nachrichten im Namen der ASFINAG: Betrüger locken Opfer auf täuschend echte Webseiten, um unbemerkt hohe Geldbeträge von deren Konten abzubuchen.

Eine Leserin aus Villach-Land wandte sich mit einer Geschichte an die Redaktion, die aktuell immer mehr Aufmerksamkeit erlangt. Wie wir bereits berichteten, nehmen die Betrugsversuche mit identisch aussehenden ASFINAG-Webseiten immer weiter zu.

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8,60 Euro per SMS gefordert, über 1000 Euro weg

So ging es auch Maria* (*Name von der Redaktion geändert), als ihre Tochter eine SMS von der „angeblichen“ ASFINAG bekam. Die Tochter befand sich zu der besagten Zeit im Ausland, als sie die Nachricht erhielt, dass eine Mautgebühr von 8,60 Euro noch bis zum 22. Juni zu bezahlen wäre. Da die Tochter erst am 23. Juni wieder heimkehrte und aktuell ein Problem mit ihrer Karte hatte, übernahm Maria kurzerhand die Kosten selbst. Sie folgte dem ASFINAG-Link in der SMS und bezahlte. Die böse Überraschung folgte prompt: „Plötzlich wurden mir 1790 australische Dollar (etwa 1100 Euro) abgebucht, ich habe dann sofort meine Karte sperren lassen, bei der Bank wurde mir dann gesagt, dass mein Geld in Spanien auf einem fremden Konto ist“, erklärte sie. Ob sie ihr Geld jemals wiedersehen wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt unklar.

Warnung an andere Autofahrer

Dennoch möchte die Betroffene nun ihre negative Erfahrung nutzen, um weitere Personen auf die fiese Masche aufmerksam zu machen und vor dem Klick zu warnen: „Die Seite, auf der ich war, hat wie jene von der ASFINAG ausgeschaut.“

©Leserin Ein Blick auf die gefälschte Nachricht,