Über 1000 Euro weg: Kärntnerin verliert viel Geld durch „Maut-Betrug“
Eine Frau aus Villach-Land wollte per SMS eine vermeintliche Mautgebühr der ASFINAG zahlen. Am Ende verlor sie über 1.000 Euro an Betrüger.
Eine Leserin aus Villach-Land wandte sich mit einer Geschichte an die Redaktion, die aktuell immer mehr Aufmerksamkeit erlangt. Wie wir bereits berichteten, nehmen die Betrugsversuche mit identisch aussehenden ASFINAG-Webseiten immer weiter zu.
Hast du schon einmal eine Betrugs-SMS bekommen?
8,60 Euro per SMS gefordert, über 1000 Euro weg
So ging es auch Maria* (*Name von der Redaktion geändert), als ihre Tochter eine SMS von der „angeblichen“ ASFINAG bekam. Die Tochter befand sich zu der besagten Zeit im Ausland, als sie die Nachricht erhielt, dass eine Mautgebühr von 8,60 Euro noch bis zum 22. Juni zu bezahlen wäre. Da die Tochter erst am 23. Juni wieder heimkehrte und aktuell ein Problem mit ihrer Karte hatte, übernahm Maria kurzerhand die Kosten selbst. Sie folgte dem ASFINAG-Link in der SMS und bezahlte. Die böse Überraschung folgte prompt: „Plötzlich wurden mir 1790 australische Dollar (etwa 1100 Euro) abgebucht, ich habe dann sofort meine Karte sperren lassen, bei der Bank wurde mir dann gesagt, dass mein Geld in Spanien auf einem fremden Konto ist“, erklärte sie. Ob sie ihr Geld jemals wiedersehen wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt unklar.
Warnung an andere Autofahrer
Dennoch möchte die Betroffene nun ihre negative Erfahrung nutzen, um weitere Personen auf die fiese Masche aufmerksam zu machen und vor dem Klick zu warnen: „Die Seite, auf der ich war, hat wie jene von der ASFINAG ausgeschaut.“
Achtung vor dem ASFINAG-Betrug
Auch das Bundeskriminalamt informiert auf seiner Homepage über den sogenannten ASFINAG-Betrug und warnt vor den professionellen Fake-Shops der Cyber-Kriminellen.
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Die Masche mit der Digitalen Vignette: In Österreich ist auf Autobahnen und Schnellstraßen eine gültige Vignette Pflicht, wobei die digitale Variante zunehmend beliebter wird. Die digitale Vignette ist an das Kennzeichen gebunden und bietet besonders für Wechselkennzeichenbesitzer Vorteile.
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Täuschend echte Fake-Shops: Doch beim Onlinekauf der Vignette von der ASFINAG lauern Gefahren: Kriminelle betreiben täuschend echt aussehende Asfinag-Fake-Shops, um an persönliche Daten und Zahlungsinformationen zu gelangen. Diese gefälschten Seiten verwenden oft abgewandelte Adressen mit Tippfehlern oder ungewöhnlichen Endungen wie .mom oder .lat (zum Beispiel asfimag.mom).
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Die Werbefalle bei Suchmaschinen: Viele Menschen suchen kurzfristig nach einer Tagesvignette und klicken auf bezahlte Anzeigen, die ganz oben in der Suche einer Suchmaschine erscheinen – und genau das nutzen die Kriminellen. Sie platzieren Werbungen, die nicht zum echten Asfinag-Shop, sondern zu ihren täuschend echt aussehenden Fake-Shops führen.
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Kein Produkt und Datenklau: Nachdem man eine Vignette erwerben will und auf den gefälschten Seiten gutgläubig Daten eingegeben haben, erhält man nie ein Produkt. Die Täter nutzen die eingegebenen Informationen für betrügerische Transaktionen oder verkaufen die Daten weiter. Andere Täter nutzen diese dann für unterschiedlichste Betrugsmaschen wie Telefonbetrug.
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So schützt man sich: Der Kauf der digitalen Vignette sollte daher ausschließlich über offizielle Kanäle wie den ASFINAG-Shop erfolgen. Ein kritischer Blick auf die Webadresse schützt effektiv vor Betrug.