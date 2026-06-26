/ ©FF Friessnitz-Rosenbach
Photovoltaikanlage brannte: Feuerwehr-Einsatz im Rosental
Am Freitag ertönten die Sirenen im Rosental. Eine Photovoltaikanlage war in der Ortschaft Gorintschach in Brand geraten.
Am Freitagnachmittag kam es in der Gemeinde St. Jakob im Rosental zu einem Brandeinsatz. Im Ortsteil Gorintschach war eine Photovoltaikanlage in Brand geraten, woraufhin die Sirenen ertönten. Ein Aufgebot an Einsatzkräften, darunter die Polizei sowie die Freiwilligen Feuerwehren St. Jakob, Maria Elend, Feistritz, Friessnitz-Rosenbach und Rosegg, rückte umgehend aus. „Durch das schnelle Eingreifen konnte Schlimmeres verhindert werden“, versichern die Florianis. Die Situation rasch unter Kontrolle.
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