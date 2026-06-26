Photovoltaikanlage brannte: Feuerwehr-Einsatz im Rosental

Am Freitag ertönten die Sirenen im Rosental. Eine Photovoltaikanlage war in der Ortschaft Gorintschach in Brand geraten.

Eine brennende Photovoltaikanlage rief die Feuerwehr im Rosental auf den Plan.

Eine brennende Photovoltaikanlage rief die Feuerwehr im Rosental auf den Plan.

Am Freitagnachmittag kam es in der Gemeinde St. Jakob im Rosental zu einem Brandeinsatz. Im Ortsteil Gorintschach war eine Photovoltaikanlage in Brand geraten, woraufhin die Sirenen ertönten. Ein Aufgebot an Einsatzkräften, darunter die Polizei sowie die Freiwilligen Feuerwehren St. Jakob, Maria Elend, Feistritz, Friessnitz-Rosenbach und Rosegg, rückte umgehend aus. „Durch das schnelle Eingreifen konnte Schlimmeres verhindert werden“, versichern die Florianis. Die Situation rasch unter Kontrolle.