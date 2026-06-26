Skip to content
Region auswählen:
/ ©FF Friessnitz-Rosenbach
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine Photovoltaikanlage auf einem Carport.
Eine brennende Photovoltaikanlage rief die Feuerwehr im Rosental auf den Plan.
Gorintschach
26/06/2026
Sirenenalarm

Photovoltaikanlage brannte: Feuerwehr-Einsatz im Rosental

Am Freitag ertönten die Sirenen im Rosental. Eine Photovoltaikanlage war in der Ortschaft Gorintschach in Brand geraten.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(73 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Am Freitagnachmittag kam es in der Gemeinde St. Jakob im Rosental zu einem Brandeinsatz. Im Ortsteil Gorintschach war eine Photovoltaikanlage in Brand geraten, woraufhin die Sirenen ertönten. Ein Aufgebot an Einsatzkräften, darunter die Polizei sowie die Freiwilligen Feuerwehren St. Jakob, Maria Elend, Feistritz, Friessnitz-Rosenbach und Rosegg, rückte umgehend aus. „Durch das schnelle Eingreifen konnte Schlimmeres verhindert werden“, versichern die Florianis. Die Situation rasch unter Kontrolle.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at