Barbara S. zahlte mehrere tausend Euro an eine vermeintliche deutsche Reiseagentur. Die Villacherin plante mit der ganzen Familie nach Ägypten zu fliegen. Doch aus der Vorfreude auf den Urlaub wurde bald schon ein Alptraum ...

Es war bereits alles geplant: Acht schöne Urlaubstage wollte Barbara S. gemeinsam mit ihrer Familie in der ägyptischen Küstenstadt Hurghada verbringen. „Ich haben die Reise über ein Online-Reisebüro mit Sitz in Deutschland gebucht“, berichtet die Villacherin im Gespräch mit 5 Minuten. Sie ist beim Surfen im Internet auf die Seite gestoßen.

Verlockendes Angebot

Da das Angebot ebenfalls vielversprechend klang – knapp 3.300 Euro für zwei Erwachsenen und zwei Kinder mitsamt Flug – hat S. die Buchung schließlich im April 2026 abgeschlossen und eine Anzahlung in Höhe von 30 Prozent geleistet. Der Restbetrag war dann am 1. Juni 2026 fällig. „Wir haben die Zahlungen getätigt und eine Bestätigung erhalten.“ Diese liegt auch der Redaktion vor. Tatsächlich flog der Betrug nämlich erst auf, als die Kärntnerin von einer Freundin nach der Buchungsplattform gefragt wurde. „Ich gab ihr die Kontaktdaten. Zu unserer Überraschung war die Webseite jedoch nicht mehr aufrufbar und wir konnten sie weder telefonisch, per WhatsApp, noch per E-Mail erreichen.“

„Das Schlimmste war, es den Kindern zu erklären …“

Langsam dämmerte S., dass sie auf Betrüger hineingefallen war. „Ich habe dann die Airline angerufen, aber es gab keine Buchung auf meinen Namen.“ Auch der Reiseversicherung lagen keine Informationen vor. „Da bin ich sofort zur Bank gegangen und habe den Betrug gemeldet!“ In weiterer Folge hat sie außerdem Anzeige bei der Polizei erstattet. „Leider haben wir 3.300 Euro für diese Reise bezahlt und werden das Geld wahrscheinlich nicht wiedersehen“, so S., die betont: „Das Schlimmste war es, den Kindern zu erklären, dass wir nicht fahren können. Sie hatten sich schon sehr darauf gefreut.“ Nun will sie zumindest andere vor der Masche warnen. „Diese Betrüger sind wirklich sehr professionell. Überall fanden wir nur positive Bewertungen und es wirkte sehr seriös.“

Urlaub-Scams nehmen zu

Auch vonseiten der österreichischen Arbeiterkammer wird vor solchen Betrugsmaschen, auch Urlaub-Scams genannt, gewarnt. „Die Opfer zahlen oft im Voraus und bleiben meist auf leeren Konten oder gestohlenen Daten sitzen“, heißt es vonseiten der Konsumentenschützer.