37 Grad erwartet: Wasserrettung warnt vor Leichtsinn

Die Temperaturen betragen am Samstag voraussichtlich bis zu 37 Grad. Die Seen in und rund um Villach bieten da eine erfrischende Abkühlung. Wasserrettung und Bäderreferentin verweisen aber auf grundlegende Baderegeln.

Während die Außentemperaturen am Samstag voraussichtlich bis zu 37 Grad betragen werden, bieten Villachs Seen Erfrischung. 26,2 Grad hat der Ossiacher See. Der Silber-, Vassacher und St. Magdalener See bewegen sich jeweils um 25,3 Grad. Gemeinsam mit der Wasserrettung appelliert Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ) aber, grundlegende Baderegeln einzuhalten.

Baderegeln beachten

„Vor dem Baden den Körper unbedingt abkühlen. Gerade bei diesen hochsommerlichen Temperaturen ist der Kreislauf durch die Hitze stark belastet. Ebenso nicht mit vollem Magen ins Wasser gehen und beim Weiterhinausschwimmen eine Boje mitführen – Selbstüberschätzung ist gefährlich. Außerdem gilt: Kinder im Wasser niemals unbeaufsichtigt lassen“, erklärt Christiane Erbert, Einsatzstellenleiterin der Wasserrettung Villach. Generell wichtig: Viel Wasser trinken, um Dehydrierung zu verhindern und schattige Plätze aufsuchen, das beugt Herz-Kreislaufbeschwerden vor.