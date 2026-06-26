VSV verleiht jungen Stürmer an Pioneers Vorarlberg

Herbert Hohenberger sieht die Leihe als wichtigen Schritt für die Entwicklung des Eigenbauspielers: „Dominik Prodinger hat in den vergangenen Jahren eine sehr positive Entwicklung genommen und sich seine Einsätze in der ICE Hockey League verdient. Für einen jungen Spieler ist regelmäßige Eiszeit enorm wichtig. Wir sind überzeugt, dass er bei den Pioneers Vorarlberg viel Verantwortung übernehmen und dort den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen wird. Wir werden seinen Weg genau verfolgen und freuen uns darauf, ihn nach der Leihe wieder in Villach begrüßen zu dürfen.“

Eigenbauspieler

Prodinger durchlief die gesamte Kaderschmiede des VSV. In der vergangenen Saison absolvierte er 28 Spiele in der win2day ICE Hockey League für den VSV und verbuchte dabei zwei Assists. Zusätzlich lief er mittels Kooperationsvereinbarung für EK Die Zeller Eisbären in der Alps Hockey League auf. Dort kam er in 29 Partien auf drei Tore und zwei Assists. Insgesamt stehen für den Villach bereits 84 Einsätze in Österreichs höchster Spielklasse sowie 33 Spiele in der Alps Hockey League zu Buche.