Treffen in Villach: Versicherer warnen vor den Folgen der Hitze

Hitze belastet nicht nur den Kreislauf, sondern erhöht auch das Unfallrisiko. Versicherer warnen vor mehr Verkehrs- und Freizeitunfällen sowie einer steigenden Waldbrandgefahr in den Sommermonaten.

Die anhaltende Sommerhitze bringt nicht nur Badewetter, sondern auch neue Gefahren mit sich. Bei der Vorständetagung, die von 24. bis 26. Juni in Villach stattfand, diskutierten die österreichischen Länderversicherer sowie die Österreichische Hagelversicherung die Folgen hoher Temperaturen. Besonders im Straßenverkehr und bei Freizeitaktivitäten steige das Unfallrisiko in den Sommermonaten deutlich an.

Mehr tödliche Unfälle im Sommer

Laut dem Verkehrsclub Österreich (VCÖ) kamen im meteorologischen Sommer 2025 insgesamt 144 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben, weitere 16.298 Personen wurden verletzt. Damit gab es in den Sommermonaten 65 Prozent mehr tödliche Verkehrsunfälle und 59 Prozent mehr Verletzte als im restlichen Jahr. Der Grund: Hohe Temperaturen belasten den Körper. Müdigkeit, Kreislaufprobleme und eine nachlassende Konzentration können sich auch auf das Fahrverhalten auswirken. Klaus Scheitegel, Vorsitzender der Vereinigung Österreichischer Länderversicherer, erklärt:

Hohe Temperaturen belasten den Körper und wirken sich auf Aufmerksamkeit und Reaktionsfähigkeit aus. Viele Menschen schlafen schlechter, sind müder und schneller gereizt – dadurch steigt auch das Risiko für Fahrfehler im Straßenverkehr. Gleichzeitig kommt es in den Sommermonaten häufiger zu Unfällen beim Baden oder bei Freizeitaktivitäten. Gerade an sehr heißen Tagen sind daher Umsicht und ausreichend Flüssigkeit besonders wichtig.“

Auch Freizeitunfälle nehmen im Sommer zu

Auch abseits der Straßen häufen sich laut den Versicherern Unfälle. Jedes Jahr ertrinken in Österreich laut Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) rund 42 Menschen, zusätzlich müssen etwa 4.100 Personen nach Unfällen in Schwimmbädern im Krankenhaus behandelt werden. „Insgesamt rechnen Sicherheitsorganisationen und Versicherungen in den Sommermonaten mit zehntausenden Freizeit- und Sportunfällen“, heißt es dazu seitens der Länderversicherer.

Wie gut kommst du mit Hitzeperioden klar? Ich fühle mich sehr belastet, sogar mein Kreislauf spielt verrückt. Ich merke schon, dass es mich körperlich belastet und ich häufiger Pausen einlege. Mit einem Eis/einem kühlen Getränk ist alles halb so wild. Ich komme sehr gut mit Hitze klar, es könnte noch wärmer sein. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Dürre und Waldbrandgefahr nehmen zu

Neben den steigenden Unfallzahlen beschäftigten sich die Vorstände der sechs Länderversicherer bei ihrer Tagung auch mit den Folgen der anhaltenden Trockenheit. Längere Hitzeperioden und Dürre erhöhen das Risiko für Waldbrände und wirken sich zunehmend auf Landwirtschaft, Infrastruktur und Wirtschaft aus. Jürgen Hartinger, Vorstandsvorsitzender der Kärntner Landesversicherung, betont, wie wichtig Prävention ist:

Als Länderversicherer sehen wir es als unsere Verantwortung, nicht nur im Schadenfall rasch und verlässlich zu helfen, sondern auch das Bewusstsein für Risiken zu stärken. Gerade angesichts zunehmender Hitzeperioden, steigender Unfallrisiken in den Sommermonaten sowie Naturgefahren wie Dürre und Waldbrand braucht es einen offenen Dialog darüber, wie wir Menschen bestmöglich absichern können.“