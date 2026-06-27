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/ ©Abenteuer Affenberg/Angela Stojan & Sarah Holzer
Das Bild auf 5min.at zeigt Nachwuchs am Affenberg.
Vom Affenberg gibt's süße Baby-News.
Villach
27/06/2026
Name gesucht

Nachwuchs am Affenberg: Wie soll das Affenbaby heißen?

Große Freude am Affenberg in Villach-Landskron: "Dornröschen" ist erneut Mutter geworden. Nun soll die Community einen Namen für das Jungtier finden.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(127 Wörter)
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Am Affenberg in Villach-Landskron gibt es Nachwuchs. Die Betreiber melden sich in den sozialen Medien mit „süßen Baby-News“: „Unser Dornröschen (6) ist wieder Mutter geworden!“ Die Affendame hat bereits einen zweijährigen Sohn namens Salam, der nun zum großen Bruder gemacht wurde. Gemeinsam mit Großmutter Conchita (12) wird das Jungtier nun von der geübten Mutter versorgt.

Name für Affenbaby gesucht

Heuer ist es nach einer überraschenden Geburt Ende April bereits das zweite Japanmakaken-Baby, das am Affenberg geboren wurde. Bei dem Neugeborenen handelt es sich um ein Weibchen. Eine wichtige Sache steht noch aus: „Wir sind noch auf der Suche nach einem passenden Namen. Was schlagt ihr vor?“, fragen die Betreiber in den sozialen Medien.

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