Schnuppern vor der Schulwahl: HTL Villach lädt zum Tech Camp ein

Eine Woche lang Technik ausprobieren, programmieren oder bauen: Die HTL Villach lädt Schülerinnen und Schüler der 5. bis 7. Schulstufe im September zu einem Tech Camp ein. Anmeldungen sind noch bis 3. Juli möglich.

Die HTL Villach veranstaltet von 7. bis 11. September 2026 ein offenes Tech Camp für Schülerinnen und Schüler der 5. bis 7. Schulstufe. Unter dem Motto „Build. Create. Code.“ erhalten die Jugendlichen die Möglichkeit, eine Woche lang verschiedene technische Bereiche kennenzulernen und selbst praktisch auszuprobieren.

Vier Schwerpunkte

Zur Auswahl stehen vier Workshop-Schwerpunkte: Informatik, IT-Medientechnik und Netzwerktechnik, Bautechnik sowie Innenarchitektur. Von Montag bis Donnerstag stehen Workshops am Vormittag auf dem Programm, am Nachmittag folgen Bewegungs- und Team-Challenges. Der Freitag ist ganz Spiel und Spaß gewidmet. Der Teilnahmebeitrag beträgt 100 Euro und umfasst die Verpflegung sowie sämtliche Materialien für die gesamte Woche.

Schnuppern vor der Schulwahl

Michael Kulnik von der HTL Villach erklärt den Gedanken hinter dem Angebot: „Viele Jugendliche wissen mit 12 Jahren noch nicht, was sie interessiert. Das Tech Camp gibt ihnen die Chance, verschiedene technische Bereiche selbst auszuprobieren, bevor die Schulwahl fällt. Ob Coding, Bautechnik, Mediengestaltung oder Innenarchitektur – das Camp hilft Jugendlichen herauszufinden, wo ihre Interessen und Stärken liegen.“ Interessierte können sich per E-Mail an sommerschule@htl-villach.at anmelden. Die reguläre Anmeldefrist läuft bis 3. Juli, Nachmeldungen sind bis 28. August 2026 möglich.