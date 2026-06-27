Frisch aus dem Ofen: Das sind Kärntens junge Backstuben-Stars

Die besten Lehrlinge des Landes zeigten bei anspruchsvollen Wettbewerbsaufgaben – von Teigbereitung über Formgebung bis hin zu kreativer Dekoration – ihr handwerkliches Können und ihre Kreativität. Der erste Platz geht in diesem Jahr an Denise-Desiree Riedl (Bäckerei Wienerroither in Moosburg), Platz zwei belegt Marie Wischer (Knusperstube in St. Stefan) und auf Platz drei landet Emeli Schwarz (Bäckerei Haimburger in St. Michael ob Bleiburg).

Vallant: „Ich bin beeindruckt“

Alle Teilnehmer lieferten ein hohes Niveau ab, so Martin Vallant, Innungsmeister der Bäckerin Kärnten: „Ich bin beeindruckt, was die Fachkräfte der Zukunft geleistet haben. Gemeinsam haben sie in kürzester Zeit insgesamt mehr als 1.500 Backwaren hergestellt. Die jungen Talente haben eindrucksvoll gezeigt, wie viel handwerkliches Können, Kreativität, Präzision und Leidenschaft in unserem Beruf stecken. Solche Wettbewerbe machen sichtbar, wie engagiert unsere Lehrlinge sind und wie vielversprechend die Zukunft des heimischen Bäckerhandwerks aussieht.“ Das im Wettbewerb hergestellte Gebäck wurde an den Verein Together und Haus Südufer/Promente Klagenfurt gespendet, heißt es in einer Aussendung. „Uns sind nicht nur gesunde Zutaten wichtig, sondern auch ein nachhaltiger Umgang im Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung“, so Vallant.

„Machen uns als Wirtschaftsdandort stolz“

„Es ist beeindruckend zu sehen, mit welchem Engagement und welcher Leidenschaft unsere jungen Fachkräfte ihr Handwerk meistern. Diese Leistungen sind ein starkes Zeichen für die Zukunft des Bäckerhandwerks in Kärnten und machen uns als Wirtschaftsstandort stolz“, so Landesrätin Beate Prettner, die in diesem Jahr Landeshauptmann und Arbeitsmarkt-Referent Daniel Fellner bei der Veranstaltung vertrat. Prettner gratulierte allen Teilnehmern und dankte den Ausbildungsbetrieben und Schulen, welche die möglichen Meister von morgen auf ihrem Weg begleiten und fördern: „Die duale Ausbildung ist ein tragender Pfeiler unserer Wirtschaft. Sie verbindet Praxis und Theorie auf vorbildliche Weise und gibt jungen Menschen eine hervorragende berufliche Perspektive als gefragte Fachkräfte. Die juniorSkills machen das sichtbar, worum uns viele andere Nationen beneiden, denn das duale Ausbildungssystem in Österreich gilt international als Vorbild.“

„Bäckerhandwerk ist tief in den Regionen verwurzelt“

Für Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber sind die Bäckerlehrlinge wichtige Botschafter eines für Kärnten bedeutenden Traditionshandwerks: „Das Bäckerhandwerk ist tief in den Regionen verwurzelt und trägt auch zur kulinarischen Identität unseres Landes bei. Die juniorSkills zeigen eindrucksvoll, mit wie viel Können, Kreativität und Engagement die nächste Generation dieses Handwerk ausübt. Die jungen Talente, die diesen Berufsweg eingeschlagen haben, sichern damit nicht nur wertvolles Fachwissen, sondern stärken auch unsere Betriebe, die regionale Wertschöpfung und unseren Wirtschaftsstandort.“ Gruber gratuliert den Gewinnern: „Die gezeigten Leistungen sind das Ergebnis von großem Einsatz, fachlicher Kompetenz und echter Begeisterung für den Beruf. Mein Dank gilt allen Lehrlingen, die mit ihrem Engagement dazu beitragen, dieses traditionsreiche Handwerk am Leben zu erhalten und erfolgreich in die Zukunft zu führen.“