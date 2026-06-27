Süße Abkühlung: Villacher Eisdiele hat auch heuer wieder Eis für Hunde

"Bei der Mu gibt's jetzt Eis für Hunde", mit diesen Worten meldete sich heute ein 5-Minuten-Leser in der Redaktion. Bei der aktuell brütenden Hitze kommen wohl auch die Vierbeiner auf ihre Kosten und in den Genuss von Eiscreme.

Die Villacher Eisdiele "Mu" hat auch eine kleine Abkühlung für Vierbeiner parat.

Die Villacher Eisdiele "Mu" hat auch eine kleine Abkühlung für Vierbeiner parat.

Manche wissen es, manche noch nicht. Wir haben bereits im Sommer 2021 darüber berichtet, denn die Eisdiele „Mu“ in der Villacher Bahnhofstraße bietet auch Eis der besonderen Art. Sehr zur Freude eines 5-Minuten-Lesers und dessen Fellnase.

Unterschiedliche Geschmacksrichtungen

Er ließ der Redaktion auch ein süßes Video zukommen, in dem sein Hund köstlich vom Hunde-Eis schleckt. Die Geschmackssorten sprechen für sich: Angeboten werden Ananas und Ginseng, Joghurt und lila Karotte, Reismilch und Kokos, aber auch Apfel und Vanille. Letztere hat übrigens der Vierbeiner genossen – kein Wunder bei der aktuellen Hitze.

©Leser | Die Eisdiele „Mu“ in Villach bietet auch Vierbeinern eine Abkühlung.

©Leser Bei der Eisdiele „Mu“ gibt es Eiscreme für Hunde.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.06.2026 um 19:54 Uhr aktualisiert