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Das Bild auf 5min.at zeigt einen Hund beim Eis essen.
Die Villacher Eisdiele "Mu" hat auch eine kleine Abkühlung für Vierbeiner parat.
Villach
27/06/2026
Sommerhitze
Mit Video

Süße Abkühlung: Villacher Eisdiele hat auch heuer wieder Eis für Hunde

"Bei der Mu gibt's jetzt Eis für Hunde", mit diesen Worten meldete sich heute ein 5-Minuten-Leser in der Redaktion. Bei der aktuell brütenden Hitze kommen wohl auch die Vierbeiner auf ihre Kosten und in den Genuss von Eiscreme.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(108 Wörter)
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Manche wissen es, manche noch nicht. Wir haben bereits im Sommer 2021 darüber berichtet, denn die Eisdiele „Mu“ in der Villacher Bahnhofstraße bietet auch Eis der besonderen Art. Sehr zur Freude eines 5-Minuten-Lesers und dessen Fellnase.

Unterschiedliche Geschmacksrichtungen

Er ließ der Redaktion auch ein süßes Video zukommen, in dem sein Hund köstlich vom Hunde-Eis schleckt. Die Geschmackssorten sprechen für sich: Angeboten werden Ananas und Ginseng, Joghurt und lila Karotte, Reismilch und Kokos, aber auch Apfel und Vanille. Letztere hat übrigens der Vierbeiner genossen – kein Wunder bei der aktuellen Hitze.

©Leser | Die Eisdiele „Mu“ in Villach bietet auch Vierbeinern eine Abkühlung.
Das Bild auf 5min.at zeigt Hundeeis.
©Leser
Bei der Eisdiele „Mu“ gibt es Eiscreme für Hunde.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.06.2026 um 19:54 Uhr aktualisiert
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