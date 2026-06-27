Vom Klinikum in die eigene Praxis: „Zeit für einen Tapetenwechsel“

Fast zwei Jahrzehnte lang war er eine tragende Säule im Klinikum Klagenfurt. Im Gespräch erklärt der Villacher Kassenarzt, warum er den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hat und was ihm wichtig ist.

Gesundheit, Vorsorge und Wohlbefinden gebündelt an einem Ort: Das Gebäude in der Tafernerstraße 6 in Villach – direkt hinter dem Rutar Center gelegen – hat sich zu einem vielseitigen medizinischen Kompetenzzentrum entwickelt. Mit kurzen Wegen, einem Lift und reichlich Parkplätzen bietet das Haus eine moderne Anlaufstelle für die Bevölkerung. Das Konzept des Hauses setzt auf Synergien zwischen Medizin und Ästhetik. Den Grundstein im Erdgeschoss legt seit vielen Jahren die Sun & Beauty Lounge, die neben klassischer Entspannung und Kosmetik auch gesundheitliche Aspekte wie die psychologische Wirkung von Licht und die gezielte Vitamin-D-Versorgung abdeckt.

©Sun and Beauty Gesundheit, Vorsorge und Wohlbefinden vereint an einem Standort.

Volles HNO-Spektrum auf Kasse im ersten Stock

Das medizinische Herzstück im ersten Obergeschoss bildet die Praxis von Dr. Martin Merl. Der erfahrene Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde hat die Kassenordination Anfang 2025 übernommen, nachdem sein Vorgänger seine Stelle zurückgelegt hatte. Zuvor war Dr. Merl ganze 18 Jahre lang im Klinikum Klagenfurt auf der HNO-Abteilung tätig und bildete dort zahlreiche Mitarbeiter aus. „Irgendwann kommt die Zeit für einen Tapetenwechsel, um die bestmögliche Versorgung für die Bevölkerung im niedergelassenen Bereich direkt sicherzustellen“, erklärt Dr. Merl im Gespräch mit 5 Minuten. Am Standort hat er sich bewusst gegen die alte Einrichtung seines Vorgängers entschieden: „Die Ordination wurde komplett neu und hochmodern hergerichtet.“

©5 Minuten | Dr. Martin Merl setzt in seiner neu gestalteten Ordination auf modernste Technik. ©5 Minuten | Dr. Martin Merl setzt in seiner neu gestalteten Ordination auf modernste Technik.

Auch die kleinen Patienten sind willkommen

Als Kassenarzt für alle Kassen sowie Privatpatienten deckt er das gesamte HNO-Spektrum ab, inklusive Allergieabklärungen und Schlafmedizin. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Kinder-Audiologie: „Auch die kleinen Patienten sind bei mir für Hörtests und alle klassischen Kindererkrankungen im HNO-Bereich herzlich willkommen“, so der Mediziner, der bis zu 30.000 Otoplastiken (Ohrpassstücke) pro Jahr betreut.

Neuzugang im Dachgeschoss

Das ohnehin starke Angebot im Haus wird nun perfekt ergänzt. Ab dem 1. Juli 2026 zieht mit Dr. Attila Mark ein erfahrener Internist und Invasivkardiologe in das zweite Obergeschoss ein. Unter dem Namen „INNEREVILLACH“ eröffnet er eine hochmoderne Wahlarzt-Ordination mit eigenem Labor-Konzept, bei dem Patienten ihre Blutbefunde innerhalb von nur zwei Stunden erhalten. Mehr dazu hier: Arzt-Zuwachs für Villach: Dr. Attila Mark eröffnet Praxis.