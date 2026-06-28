„Gesunde Kinderbetreuung“: Kindergarten Feffernitz erhält Auszeichnung

Im Pfarr- und Gemeindekindergarten Feffernitz wurde ein besonderer Erfolg gefeiert: Gesundheitslandesrätin Beate Prettner überreichte die Auszeichnung „Gesunde Kinderbetreuung“ und ehrte damit das kontinuierliche Engagement des Teams um Leiterin Nicola Tarmastin-Huber, das im Kindergarten-Alltag konsequent auf Gesundheitsförderung setzt.

„Gesundheitsförderung ist kein theoretisches Konzept“

„Gesundheitsförderung ist kein theoretisches Konzept, sondern findet im Alltag statt – bei jeder Mahlzeit, jedem Spiel und jeder Bewegung“, erklärte Prettner im Rahmen der Verleihung der Urkunde sowie der Glastafel. „Genau dieses Verständnis wird hier in Feffernitz mit großer Begeisterung und viel Einsatz gelebt.“ Der Kindergarten Feffernitz zählt zu insgesamt 120 Kinderbetreuungsstätten in Kärnten, die an der Initiative „Gesunde Kinderbetreuung“ teilnehmen. Bereits 64 davon konnten ausgezeichnet werden, nachdem sie über mindestens drei Jahre hinweg erfolgreich vielfältige Gesundheitsprojekte umgesetzt haben, heißt es in einer Aussendung. Begleitet werden sie dabei von der zuständigen Unterabteilung für Gesundheitsförderung des Landes Kärnten.

Zahlreiche gesundheitsfördernde Aktivitäten

Im Kindergarten Feffernitz werden zahlreiche gesundheitsfördernde Aktivitäten unter dem Motto „Achtsamer Umgang mit mir und anderen!“ umgesetzt, wird weiters mitgeteilt. Dazu gehören Aktivitäten zu gesunder Ernährung, unter anderem durch die selbständige Betreuung von Hochbeeten, oder Maßnahmen zu Sicherheit, Prävention und Stärkung der Kinder – von Besuchen durch ÖAMTC und Polizei bis hin zur Feuerwehrübung. Auch auf die Eltern und das Pädagoginnen-Team wurde nicht vergessen und Vorträge zu sexualpädagogischer Prävention, Sicherheit im Umgang mit Medien sowie mentaler Stärke durchgeführt. Schwerpunkte waren außerdem Körpergrenzen, „Nein sagen“ und Selbstbewusstsein. Im dritten Jahr lag der Fokus auf Achtsamkeit, ergänzt durch Puppentheater, Spielmaterialien sowie Angebote zur Förderung von Wahrnehmung, Motorik und Selbstständigkeit, wie Töpfern und Mentaltraining.