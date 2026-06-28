Tierheim Villach: Diese Tiere hoffen auf ein Happy End

Im Tierheim Villach kümmern sich die Mitarbeiter liebevoll um ihre flauschigen Schützlinge, die auf ein neues Zuhause warten. Wir stellen euch heute einige davon vor.

Ob Hund, Katze oder Kleintier – im Tierheim Villach warten viele Tiere sehnsüchtig auf ein liebevolles Zuhause. Manche wurden abgegeben, andere aus schwierigen Verhältnissen gerettet. Eines haben sie jedoch alle gemeinsam: Sie wünschen sich eine zweite Chance. Wir stellen euch heute wieder Tiere vor, die auf der Suche nach Menschen sind, bei denen sie endlich ankommen dürfen.

Kira wäre gern eine Einzelprinzessin

©Tierheim Villach Kira entspannt gerne am Hundepool.

Die Rottweilerhündin Kira ist laut dem Tierheim Villach sehr brav und menschenbezogen. Sie kuschelt gerne und entspannt sich am liebsten im Garten. „An heißen Tagen genießt sie ihren Hundepool“, erzählen die Mitarbeiter des Tierheims. Und weiter: „Andere Hunde akzeptiert sie bedingt, wäre aber gerne Einzelprinzessin.“ Darum werden für Kira hundeerfahrene Menschen mit eingezäuntem Garten gesucht.

Steckbrief Kira: Rottweiler

schwarz-braune Abzeichen

weiblich

kastriert

geb.: 12. Juli 2020

Zeus ist ein sozialer Begleiter

©Tierheim Villach Mischlingsrüde Zeus wünscht sich ein ruhiges neues Zuhause.

Auch der liebenswerte Mischlingsrüde Zeus wartet im Tierheim Villach sehnsüchtig auf ein Zuhause. „Anfangs zeigt er sich schüchtern und zurückhaltend, doch bei näherem Kennenlernen entfaltet sich sein wahres Wesen“, beschreiben ihn die Tierheimmitarbeiter. Zeus versteht sich prächtig mit seinen Artgenossen, was ihn zu einem sozialen Begleiter macht. „In seinem neuen Zuhause wünscht sich Zeus Ruhe und Gelassenheit“, so das Tierheim. Er wünscht sich ein liebevolles Zuhause mit eingezäuntem Garten.

Steckbrief Zeus Mischling

schwarz-braun

männlich

kastriert

geb.: 21. November 2018

Susi und Mimi gibt’s nur im Doppelpack

©Tierheim Villach Susi sucht gemeinsam mit ihrer Katzenfreundin … ©Tierheim Villach … Mimi ein Zuhause mit Freigang.

Die beiden Katzen Susi und Mimi suchen gemeinsam ein ruhiges und liebevolles Zuhause. „Anfangs sind sie eher zurückhaltend, mit etwas Geduld und Zeit zeigen sie aber ihre liebevolle Seite“, so das Tierheim. Besonders wichtig ist für die beiden Katzendamen die Möglichkeit auf Freigang.

Steckbrief Susi & Mimi Susi : schwarz, geb. ca. 2022

: schwarz, geb. ca. 2022 Mimi: braun-getigert, geb. ca. 2024

Fünf neugierige Degus brauchen ein Plätzchen

©Tierheim Villach Degus dürfen nicht allein gehalten werden.

Fünf neugierige Degus warten ebenfalls im Tierheim Villach auf ein liebevolles Zuhause. „Da Degus nicht alleine leben dürfen, wird mindestens ein bereits vorhandener Artgenosse vorausgesetzt oder es müssen mehrere Tiere gemeinsam adoptiert werden“, betont das Tierheim. Die kleinen Nager sind aktiv, intelligent und freuen sich auf Menschen, die ihnen ein artgerechtes Zuhause bieten möchten.

Steckbrief Degus alle weiblich

vier geb. 2025, eine geb. 2022