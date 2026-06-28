Surfer in Not: Nächtlicher Einsatz am Ossiacher See

Drei Feuerwehren und drei Wasserrettungseinsatzstellen rückten am Samstagabend zum Ossiacher See aus. Der Grund war ein Surfer, der im Wasser in Not geraten war.

Ein Surfer hat am Samstagabend (27. Juni) am Ossiacher See einen Feuerwehr- und Wasserrettungseinsatz ausgelöst. Kurz vor 22 Uhr wurden die Einsatzkräfte zum Strandbad Sattendorf alarmiert, wie die Freiwillige Feuerwehr Bodensdorf–Tschöran in den sozialen Medien informieren. Die Einsatzmeldung lautete: „Person im Wasser – Surfer in Not“.

Surfer wurde gerettet

Neben den Feuerwehren Bodensdorf und Sattendorf rückten auch die Hauptfeuerwache Villach sowie die Wasserrettung aus Bodensdorf, Sattendorf und Villach zum Einsatz aus. Glücklicherweise nahm der Einsatz ein rasch gutes Ende: „Nach kurzer Suche konnte die Person rasch aus dem Wasser gerettet werden!“, berichtet die Feuerwehr. Nähere Informationen zu den Umständen des Einsatzes liegen derzeit nicht vor.