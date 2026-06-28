Nächtlicher Polizeieinsatz in Villach: Das ist der Grund

Mehrere Polizeifahrzeuge sorgten in der Nacht auf Sonntag (28. Juni) im Villacher Stadtteil Fellach für Aufregung. Ein 5-Minuten-Leser meldete sich bei der Redaktion und berichtete von einem größeren Polizeieinsatz im Bereich des Münzwegs. Wir haben bei der Polizei nachgefragt, was da los war.

Verdacht auf Einbruch

Wie Polizeisprecher Matthias Kogelnig auf Anfrage von 5 Minuten erklärt, ging der Notruf gegen 2.30 Uhr ein. Ein Wohnungsbesitzer habe die Polizei verständigt, weil er den Verdacht hatte, dass gerade in seine Wohnung eingebrochen werde. Da die Beamten zunächst von einem tatsächlichen Einbruch ausgingen, wurden alle verfügbaren Streifen zum Einsatzort geschickt. „Jedem solchen Anruf wird nachgegangen, das wird ernst genommen“, betont Kogelnig. Vor Ort stellte sich schließlich heraus, dass sich der Verdacht nicht bestätigte. Wie Kogelnig erklärte, handelte es sich um einen Fehlalarm: Ein Einbruch hatte nicht stattgefunden.