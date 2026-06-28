Skip to content
Region auswählen:
/ ©Leser
Das Bild auf 5min.at zeigt Polizeiautos in Fellach.
In Villach kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem Polizeieinsatz in Fellach.
Villach
28/06/2026
Fehlalarm

Nächtlicher Polizeieinsatz in Villach: Das ist der Grund

Mehrere Polizeifahrzeuge sorgten in der Nacht auf Sonntag im Villacher Stadtteil Fellach für Aufsehen. Wir haben nachgefragt.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(151 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Mehrere Polizeifahrzeuge sorgten in der Nacht auf Sonntag (28. Juni) im Villacher Stadtteil Fellach für Aufregung. Ein 5-Minuten-Leser meldete sich bei der Redaktion und berichtete von einem größeren Polizeieinsatz im Bereich des Münzwegs. Wir haben bei der Polizei nachgefragt, was da los war.

Verdacht auf Einbruch

Wie Polizeisprecher Matthias Kogelnig auf Anfrage von 5 Minuten erklärt, ging der Notruf gegen 2.30 Uhr ein. Ein Wohnungsbesitzer habe die Polizei verständigt, weil er den Verdacht hatte, dass gerade in seine Wohnung eingebrochen werde. Da die Beamten zunächst von einem tatsächlichen Einbruch ausgingen, wurden alle verfügbaren Streifen zum Einsatzort geschickt. „Jedem solchen Anruf wird nachgegangen, das wird ernst genommen“, betont Kogelnig. Vor Ort stellte sich schließlich heraus, dass sich der Verdacht nicht bestätigte. Wie Kogelnig erklärte, handelte es sich um einen Fehlalarm: Ein Einbruch hatte nicht stattgefunden.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at