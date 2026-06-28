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Das Bild auf 5min.at zeigt das Feuerwehrhaus der Feuerwehr St. Jakob im Rosental und eine Hand mit Bier.
Am 12. Juli findet ein Frühschoppen der Freiwilligen Feuerwehr St. Jakob im Rosental statt.
Villach-Land
28/06/2026
Am 12. Juli

Feuerwehr St. Jakob im Rosental lädt zum Frühschoppen ein

Die Freiwillige Feuerwehr St. Jakob im Rosental lädt Mitte Juli wieder zum traditionellen Frühschoppen ein. Neben Kulinarik und Musik steht heuer auch die feierliche Segnung eines neuen Einsatzfahrzeugs auf dem Programm.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(85 Wörter)
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Die Freiwillige Feuerwehr St. Jakob im Rosental lädt am Samstag, 12. Juli, zum traditionellen Frühschoppen beim Feuerwehrhaus ein. Neben gemütlichem Beisammensein erwartet die Besucher auch ein besonderer Programmpunkt: die feierliche Segnung des neuen Mehrzweckfahrzeugs MZF-A. Los geht es um 10.15 Uhr mit einer Heiligen Messe, anschließend startet um 12 Uhr der Frühschoppen. Für die musikalische Untermalung sorgt die Gruppe Mooskocha, die mit zünftiger Stimmung für beste Unterhaltung sorgen wird.

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