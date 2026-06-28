Feuerwehr St. Jakob im Rosental lädt zum Frühschoppen ein

Die Freiwillige Feuerwehr St. Jakob im Rosental lädt Mitte Juli wieder zum traditionellen Frühschoppen ein. Neben Kulinarik und Musik steht heuer auch die feierliche Segnung eines neuen Einsatzfahrzeugs auf dem Programm.

Die Freiwillige Feuerwehr St. Jakob im Rosental lädt am Samstag, 12. Juli, zum traditionellen Frühschoppen beim Feuerwehrhaus ein. Neben gemütlichem Beisammensein erwartet die Besucher auch ein besonderer Programmpunkt: die feierliche Segnung des neuen Mehrzweckfahrzeugs MZF-A. Los geht es um 10.15 Uhr mit einer Heiligen Messe, anschließend startet um 12 Uhr der Frühschoppen. Für die musikalische Untermalung sorgt die Gruppe Mooskocha, die mit zünftiger Stimmung für beste Unterhaltung sorgen wird.