Johanna ist sprachlos: Ihre neue Breitling sitzt einfach perfekt

Mit so einer Überraschung rechnet man wohl nie. Eine gebürtige Klagenfurterin räumte bei unserem großen Vatertags-Gewinnspiel den Hauptpreis ab. Nun durfte sie ihr neues Prachtstück in Villach abholen.

Das wohl sportlichste Highlight unseres großen 10-jährigen 5 Minuten-Jubiläums hat ein glückliches Zuhause gefunden: Am Freitag (26. Juni) fand beim Villacher Traditionsjuwelier Schützlhoffer die feierliche Übergabe der exklusiven Breitling Professional Endurance Pro 44 im Wert von 3.600 Euro statt. Die Geschäftsführer des Juwelier-Traditionsbetriebes, Gerald und Paul Schützlhoffer, übergaben gemeinsam mit Redakteurin Nadia Gressl und Erich Ruttnig aus der 5 Minuten Sales-Abteilung den Mega-Gewinn. Für die Gewinnerin Johanna Krainer ein absolut unvergesslicher Moment.

„Wir waren im Bett, als wir es gesehen haben“

Das edle Schmuckstück wurde in den eleganten Räumlichkeiten des Breitling Concept Stores in der Widmanngasse dorthin gegeben, wo es ab jetzt hingehört – auf das Handgelenk der sichtlich gerührten Gewinnerin – oder auch das von ihrem Freund Fabian. Die gebürtige Klagenfurterin, die mittlerweile in Graz lebt, kann ihr Glück kaum fassen. Die Nachricht über den Gewinn erreichte sie und ihren Freund an einem gemütlichen Abend: „Wir waren bereits im Bett, als wir es auf 5 Minuten gesehen haben“, so Johanna im Gespräch.

©5 Minuten Johanna kann es kaum glauben, dass SIE die Breitling gewonnen hat.

„Ich hatte noch nie so eine teure Uhr“

Die Freude bei der feierlichen Übergabe vor Ort war riesig. Für Johanna ist es ein völlig neues Lebensgefühl am Handgelenk: „Es fühlt sich im ersten Moment noch ein bisschen komisch an, aber es ist einfach echt schön! Ich habe noch nie eine Breitling oder generell so eine teure Uhr gehabt“.