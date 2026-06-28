25 Goldmedaillen für LC Villach-Athleten bei Kärntner Meisterschaften

Tropische Temperaturen von weit über 35 Grad machten die Kärntner Leichtathletik Meisterschaften dieses Wochenende im Stadion Lind in Villach zu einer besonderen Herausforderung, teilt der Verein in einer Aussendung mit. Aufgrund der extremen Hitze wurde der Zeitplan der Titelkämpfe in den Klassen U16, U18, U20, U23 und Allgemeine Klasse vorsorglich vorverlegt, um Athleten sowie Kampfrichter bestmöglich zu entlasten. Den außergewöhnlichen Bedingungen zum Trotz wurden an beiden Wettkampftagen hervorragende Leistungen gezeigt.

Herausragende Leistung der Athleten

Neben den Kärntner Vereinen sorgten zahlreiche internationale Gäste aus Slowenien, Kroatien, Italien, Deutschland, der Schweiz, Ungarn, Polen, Marokko und Argentinien für hochklassige und spannende Wettkämpfe. Der LC Villach überzeugte dabei mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einer eindrucksvollen Erfolgsbilanz, freut sich der Verein. Insgesamt gewann die Athleten 25 Goldmedaillen, erzielte zahlreiche persönliche Bestleistungen und durfte sich über zwei erfüllte U18-EM-Limits für die Europameisterschaften in Rieti freuen.

So verlief der erste Tag

In der jüngsten Altersklasse U16 durfte sich Helena Prodnik erstmals über den Landesmeistertitel über 1.000 Meter freuen. Für eine Überraschung sorgte Leonhard Kofler, der erstmals die Fußballschuhe gegen Leichtathletik-Spikes tauschte und über 100 Meter auf Anhieb überzeugte. Das dritte Gold in dieser Altersklasse holte die 4×100-Meter-Staffel der Mädchen mit Jasmin Kerschbaumer, Amelie Tiffner, Lena Zotter und Alexandria Kovalchuk. In der U18 war Hannah Jonach mit zwei Landesmeistertiteln die erfolgreichste Athletin des LC Villach. Sie gewann sowohl den Weitsprung als auch das Kugelstoßen. Matthias Altenberger sicherte sich über 200 Meter in persönlicher Bestleistung die Goldmedaille. SebastianKofler ließ über 800 Meter nichts anbrennen und gewann souverän den Landesmeistertitel.

©Albel Das U16 4×100 Meter Staffelteam – Lena, Ria, Jasmin und Amelie freuen sich über ihre Erfolge.

LC-Villach Athleten mit starken Leistungen

In der U20 lief Alissa Liebhard über 800 Meter in persönlicher Bestleistung zu Gold. Ebenfalls ganz oben auf dem Podest stand Katarina Vukicevic über 400 Meter Hürden und verfehlte das Limit für die Österreichischen Meisterschaften nur knapp. Die 4×100-Meter-Staffel der U20-Mädchen mit Hannah Jonach, Kyra Kabon, Julia Susiti und Alissa Liebhard komplettierte den erfolgreichen Tag mit einem weiteren Landesmeistertitel. In der Klasse U23 feierte Jakub Zembaty nach längerer Verletzungspause ein gelungenes Comeback und gewann über 200 Meter in persönlicher Bestleistung Gold. Helena Lev sicherte sich den Titel über 800 Meter. In der Allgemeinen Klasse gewann Viola Fischer Gold über 400 Meter Hürden. Den Schlusspunkt setzte die 4×100-Meter-Staffel der Männer mit Fabian Graßl, Sebastian Kofler, Matthias Altenberger und Jakub Zembaty, die ebenfalls den Landesmeistertitel gewann.

©Albel Viola, Leonhard und Helena holten Meistertitel.

LC Villach setzt am zweiten Tag Erfolgsserie fort

Auch am zweiten Wettkampftag setzte der LC Villach seine Erfolgsserie eindrucksvoll fort und gewann weitere zehn Goldmedaillen. Für eine Überraschung sorgte Sarah Leitner, die in der U16 die 300 Meter gewann, so der Verein. Zusätzlich stellte sie sich der älteren Konkurrenz über 1.500 Meter in der U18 und zeigte auch dort eine starke Leistung. Über 1.500 Meter der U18 sicherte sich Sebastian Kofler den nächsten Landesmeistertitel. Wenig später sorgte er gemeinsam mit Matthias Altenbergerüber 400 Meter für das sportliche Highlight des Tages: Beide unterboten die Norm für die U18-Europameisterschaften in Rieti.

Junge Athleten zeigten ihr Können

Im Hochsprung gewann Christopher Georg Wurzer mit 1,82 Metern die Goldmedaille. Die neue U20-Landesmeisterin über 1.500 Meter heißt Alissa Liebhard. In der Klasse U23 gewann Fabian Graßl den Titel über 400 Meter, während Jakub Zembaty über 100 Meter nicht zu schlagen war. Auch in der Allgemeinen Klasse gab es zwei weitere Goldmedaillen: Viola Fischer gewann den Hochsprung und Chantal Buschung sicherte sich den Landesmeistertitel über 1.500 Meter. Mit insgesamt 25 Goldmedaillen, zahlreichen persönlichen Bestleistungen und zwei U18-EM-Limits für die Europameisterschaften in Rieti verliefen die Kärntner Meisterschaften für den LC Villach außerordentlich erfolgreich, freut sich der Verein.

Verein dankt allen Beteiligten

Ein besonderer Dank gilt dem gesamten Organisationsteam, den Trainern, allen Helfern, sowie insbesondere den Kampfrichtern, teilt der Verein mit. Trotz der extremen Hitze sorgten sie mit großem Engagement für einen fairen und reibungslosen Ablauf der Meisterschaften und trugen maßgeblich zum Gelingen dieser Veranstaltung bei, wird abschließend betont.