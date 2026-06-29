Kein Geld: Erste Villacher „Pink City Week“ fällt ins Wasser

Die geplante Premiere der „Pink City Week“ in Villach findet heuer nicht statt. Die Veranstalter verschieben die queere Themenwoche auf das kommende Jahr. Im Juli sollen aber zumindest drei Events stattfinden.

Eigentlich hätte nach der Pride-Premiere die „Pink City Week“ von 12. bis 18. Juli erstmals in Villach über die Bühne gehen sollen. Mit queeren Veranstaltungen rund um die Themen Vielfalt, Begegnung und Aufklärung sollte die Villacher Innenstadt belebt werden. Daraus wird heuer allerdings nichts.

Finanzierung scheiterte

Wie Initiator Uwe Peer von der Initiative P.E.E.R. gegenüber der Kleinen Zeitung erklärt, scheiterte das Projekt an der Finanzierung. Zwar wäre eine Förderung durch das Land Kärnten möglich gewesen, Voraussetzung dafür wäre allerdings eine finanzielle Beteiligung der Stadt Villach gewesen. Diese kam nicht zustande, weil das Projekt laut Angaben der Stadt zu kurzfristig eingereicht wurde. Aus dem Büro von Kulturreferentin Gerda Sandriesser heißt es dazu, dass es sich um ein „überaus ehrgeiziges Projekt mit vielen Ideen“ gehandelt habe – jedoch leider zu unkonkret und ohne einen Finanzierungsplan, so die Kleine Zeitung.

Drei Veranstaltungen finden trotzdem statt

Einen kleinen Trost gibt es: Zumindest drei queere Veranstaltungen sollen im Juli bereits einen Vorgeschmack auf die nunmehr für 2027 geplante Themenwoche geben. Den Auftakt bildet die Villacher Pride am 4. Juli, die heuer erstmals als Parade stattfindet. Am 16. Juli folgt im Stadtkino eine „Pink City Film Night“ im Stadtkino mit anschließender Diskussion bei freiem Eintritt. Gezeigt wird die Dokumentation „Österreich unter dem Regenbogen“ von Robert Styblo. Einen Tag später, am 17. Juli, steht ein Lokal-Hopping mit den Drag Queens Miss LaThoya und Gigi LaPajette auf dem Programm. Startpunkt ist das Lokal Stern HGP9 um 19.30 Uhr.

Neustart im kommenden Jahr geplant

Die Veranstalter wollen die zusätzliche Zeit nutzen, um weitere Partner einzubinden und die Finanzierung frühzeitig aufzustellen. Ziel ist es, die „Pink City Week“ 2027 zeitgleich mit der Villacher Pride stattfinden zu lassen.