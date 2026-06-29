Neun Einsätze an einem Tag: Villacher Florianis im Dauereinsatz

Die Sonntagsruhe konnten die Florianis der Hauptfeuerwache Villach dieses Wochenende nicht genießen. Sie mussten insgesamt neun Mal ausrücken.

Die Hauptfeuerwache Villach war am Sonntag, dem 28. Juni, den gesamten Tag über gefordert. Insgesamt mussten die Einsatzkräfte neunmal im Stadtgebiet und darüber hinaus ausrücken.

Zwei Einsätze in der Nacht

Los ging es bereits kurz nach Mitternacht wurden die Feuerwehrleute zu Pumparbeiten nach einem Wasserschaden im Stadtteil Lind alarmiert. Rund eine Stunde später folgte eine Türöffnung in einem Mehrparteienhaus.

Bootsbergung am Ossiacher See

Am Vormittag ging es weiter: Die Feuerwehr wurde zu einer Bootsbergung an den Ossiacher See gerufen. „Ein Elektroboot war aufgrund eines technischen Defektes manövrierunfähig“, so die Hauptfeuerwache Villach. Da die Österreichische Wasserrettung das Boot rasch sichern und abschleppen konnte, war ein Einsatz des Feuerwehrbootes letztlich nicht mehr erforderlich.

Batteriebrand auf Campingplatz

Kurz nach 13 Uhr rückten die Hauptfeuerwache Villach und die Freiwillige Feuerwehr Vassach zu einem Campingplatz am Vassacher See aus. Dort hatte eine Photovoltaik-Speicherbatterie Feuer gefangen und eine starke Rauchentwicklung verursacht. „Eine Person führte bereits vor unserem Eintreffen erste Löschmaßnahmen mit einem Feuerlöscher durch und konnte dadurch eine weitere Brandausbreitung verhindern“, berichtet Oberbrandinspektor Martin Regenfelder, Kommandant-Stellvertreter der Hauptfeuerwache Villach. Die betroffene Person wurde vom Rettungsdienst zur Kontrolle ins Landeskrankenhaus Villach gebracht. Die beschädigte Batterie wurde geborgen, in ein Wasserbad gelegt und anschließend zur weiteren Beobachtung ins Feuerwehrzentrum Villach transportiert.

©HFW Villach Unter anderem rückte die Hauptfeuerwache Villach zu einer brennenden Photovoltaik-Batterie aus.

Ölspurenbeseitigung bei großer Hitze

Die Hitze machte auch den Florianis zu schaffen: Bei Temperaturen von deutlich über 30 Grad mussten die Einsatzkräfte wenig später zwei Ölspuren in der Maria-Gailer-Straße sowie bei der Autobahnabfahrt Faaker See beseitigen. Ein Auto hatte aufgrund eines technischen Defekts Betriebsmittel verloren. „Die ausgelaufenen Flüssigkeiten wurden rasch gebunden und so eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer verhindert“, schildern die Florianis.

Suchaktion am Millstätter See

Gegen 18.30 Uhr wurden vier Einsatztaucher der Hauptfeuerwache gemeinsam mit weiteren Feuerwehren und der Wasserrettung zu einer vermissten Person an den Millstätter See alarmiert. Noch während der Anfahrt konnte der Einsatz jedoch abgebrochen werden. „Glücklicherweise konnte der Einsatz bereits während der Anfahrt storniert werden, da die vermisste Person unverletzt aufgefunden wurde“, so Regenfelder.

Tauben mussten nicht gerettet werden

Den Abschluss des einsatzreichen Tages bildete ein tierischer Einsatz bei der Alpen-Adria-Brücke in der Villacher Innenstadt. Von dort war gemeldet worden, dass sich drei Tauben in einem Netz verfangen hätten. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass sich die gemeldeten Tauben nicht in einer Notlage befanden. „Trotz der hohen sommerlichen Temperaturen von weit über 30 Grad wurden sämtliche Einsätze von den Mitgliedern der Hauptfeuerwache Villach freiwillig, professionell und unentgeltlich abgearbeitet“, bedankt sich Regenfelder abschließend.