Theater, Zirkus und Drag-Karaoke: Spectrum-Festival in Villach

Von 8. bis 11. Juli verwandelt sich die Villacher Innenstadt wieder in eine große Bühne. Das Spectrum-Festival bietet Theater, Performance, Musik, Zirkus und Tanz – bei freiem Eintritt an den ersten drei Festivaltagen.

Von Mittwoch, dem 8. Juli, bis Samstag, dem 11. Juli, steht die Villacher Innenstadt ganz im Zeichen von Kunst und Kultur. Die neuebuehnevillach lädt auch heuer wieder zum Spectrum-Festival. Auf die Besucher wartet ein abwechslungsreiches Programm mit Theater, Performance, Musik, Zirkus und Tanz. Künstlerischer Leiter ist Martin Dueller. Eröffnet wird das Festival am 8. Juli um 20 Uhr am Rathausplatz. Für den musikalischen Auftakt sorgen die Buntmeisen, ehe um 21 Uhr das E3 Ensemble mit der Produktion „Ballettoper“ auf der Hauptbühne zu sehen ist.

Freier Eintritt an den ersten drei Tagen

An den ersten drei Festivaltagen – von 8. bis 10. Juli – sind sämtliche Veranstaltungen kostenlos zugänglich. Besucher erwartet unter anderem das Theaterstück „Wo ist Walzer?“ des Kollektivs Kunststoff, die Performance „Zwischenstand“, das Musikprojekt „Album – the muse at work“ sowie eine Drag-Karaoke im Kulturhof.

Wahnsinn im Fokus

Inhaltlich setzt sich das Festival heuer mit dem Thema „Wahnsinn“ auseinander. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Kunst auf eine Welt reagieren kann, in der Realität und Fiktion, Mensch und künstliche Intelligenz immer schwerer voneinander zu unterscheiden sind. Das Festival will dabei neue Perspektiven eröffnen und gleichzeitig Lust auf ungewöhnliche künstlerische Erfahrungen machen.

Lange Nacht des Tanzes als Finale

Den Höhepunkt bildet am Samstag, dem 11. Juli, die „Lange Nacht des Tanzes“, die vom Center for Choreography Bleiburg/Pliberk gestaltet wird. Zwischen 19.30 und 23.15 Uhr werden an mehreren Spielorten in der Innenstadt zeitgenössische Tanzproduktionen, Performances und Videoinstallationen gezeigt. Zu sehen sind unter anderem „The End“ von Vincent Wodrich, „Her Air is Ground“ von Rebekka Gather, „Promenadenmischung“ von Leonie Humitsch sowie das große Finale aller beteiligten Künstlerinnen und Künstler am Rathausplatz. Ergänzt wird das Programm durch den Tanzfilm „Tormentango“, der während des gesamten Abends in einer Dauerschleife im Schaufenster der neuenbuehnevillach gezeigt wird. Für die Lange Nacht des Tanzes werden Tickets benötigt.