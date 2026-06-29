Noch einmal mitreden: Letzte BUS:SI-Sprechstunde vor dem Sommer

Wer Anregungen oder Kritik zum Villacher Busangebot hat, bekommt am Mittwoch, dem 1. Juli, noch einmal die Gelegenheit, diese direkt im Bus anzusprechen. Danach gehen die BUS:SI-Sprechstunden in die Sommerpause.

Mit den BUS:SI-Sprechstunden möchte Mobilitätsreferent Stadtrat Sascha Jabali Adeh gemeinsam mit Vertretern des Verkehrsunternehmens Dr. Richard direkt mit den Fahrgästen ins Gespräch kommen. Nach mehreren Terminen im Juni findet am Mittwoch, dem 1. Juli, die vorerst letzte Sprechstunde vor den Sommerferien statt.

Sprechstunden in den Linien 2 und 7

An diesem Nachmittag sind die Verantwortlichen auf den Linien 2 und 7 unterwegs und stehen den Fahrgästen für Fragen, Anregungen und Verbesserungsvorschläge rund um den öffentlichen Verkehr in Villach zur Verfügung. Gefahren wird zu folgenden Zeiten:

Linie 2: 15.59 Uhr Hauptbahnhof – Siemensstraße/Infineon

15.59 Uhr Hauptbahnhof – Siemensstraße/Infineon Linie 7: 16.17 Uhr Siemensstraße/Infineon – Hauptbahnhof

16.17 Uhr Siemensstraße/Infineon – Hauptbahnhof Linie 7: 16.33 Uhr Hauptbahnhof – Vassacher See (Treffner Straße)

16.33 Uhr Hauptbahnhof – Vassacher See (Treffner Straße) Linie 2: 16.47 Uhr Vassacher See (Treffner Straße) – Hauptbahnhof

16.47 Uhr Vassacher See (Treffner Straße) – Hauptbahnhof Linie 2: 16.59 Uhr Hauptbahnhof – Siemensstraße/Infineon

16.59 Uhr Hauptbahnhof – Siemensstraße/Infineon Linie 7: 17.17 Uhr Siemensstraße/Infineon – Hauptbahnhof

17.17 Uhr Siemensstraße/Infineon – Hauptbahnhof Linie 7: 17.33 Uhr Hauptbahnhof – Vassacher See (Treffner Straße)

17.33 Uhr Hauptbahnhof – Vassacher See (Treffner Straße) Linie 2: 17.47 Uhr Vassacher See (Treffner Straße) – Hauptbahnhof

Fahrgäste können bei Öffi-Verbesserungen helfen

Mit den Sprechstunden möchte die Stadt Villach Fahrgastrückmeldungen aus erster Hand sammeln. In den vergangenen Jahren wurden bereits zahlreiche Verbesserungen im BUS:SI-Angebot umgesetzt – darunter optimierte Linienführungen, die Einführung des Taktverkehrs, des Mikro-ÖV sowie zuletzt verlängerte Betriebszeiten. „Niemand kennt die Stärken und Schwächen des ÖV-Angebotes besser, als die Menschen, die es nutzen“, betonte Mobilitätsreferent Sascha Jabali Adeh bereits zum Start der Initiative. Nach den Sommerferien sollen die BUS:SI-Sprechstunden auf den übrigen Villacher Buslinien fortgesetzt werden