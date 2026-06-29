Ossiacher See: Emotionales Comeback beim Alpen Adria Swim Cup

Bei den „FREE:WATER CLASSICs“ kämpften rund 200 Schwimmer bei heißen Temperaturen um den Sieg. Im Fokus stand das emotionale Comeback des legendären 9K-Crossings.

Sport-Spektakel bei hochsommerlichen Temperaturen: Am vergangenen Samstag präsentierte sich der Ossiacher See als Schauplatz der „FREE:WATER CLASSICs“. Bei 35 Grad Luft- und fast 27 Grad Wassertemperatur sprangen knapp 200 Schwimmer aus zahlreichen Nationen ins kühle Nass. Es war die dritte Station des heurigen Alpen Adria Swim Cups.

Highlight des Tages:

Erstmals seit längerer Zeit wurde wieder das legendäre 9-Kilometer-Crossing ausgetragen. Die Athleten mussten dabei den gesamten See von Annenheim bis nach Bodensdorf durchqueren. „Die Rückkehr des 9K-Crossings war für uns ein ganz besonderer Moment. Die perfekten Bedingungen, die Begeisterung der Athletinnen und Athleten und die vielen emotionalen Zieleinläufe haben einmal mehr gezeigt, wie einzigartig die Open-Water-Community ist“, freuten sich die Veranstalter Xenia Ebner und Georg Findenig in einer Presseaussendung.

Sieger des Tages

Auf der prestigeträchtigen 9-Kilometer-Strecke holte sich bei den Herren Gašper Bohinc aus Slowenien mit einer Zeit von 2:07:42,38 den Sieg. Bei den Damen triumphierte die Ukrainerin Oleksandra Hryshyna (2:48:45,27). Auch auf den kürzeren Distanzen wurde hart gekämpft: Über die 2,5 Kilometer sicherte sich der Österreicher Anton Kastner (36:58,56) den ersten Platz.