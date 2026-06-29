Dreiländereck: Das erste „Schlager am Berg“ Open Air

Das Dreiländereck verwandelt sich am kommenden Samstag, dem 4. Juli 2026, erstmals in eine Open-Air-Bühne. Der Kärntner Musiker Manuel Spitzer lädt zum allerersten „Schlager am Berg“ und verspricht ein Event voller Lebensfreude für alle Generationen. Das Programm startet bereits am Mittag: Um 13 Uhr geht es mit einer gemütlichen Rundwanderung von der Bergstation zur Dreiländereck Hütte los. Für die passende Stimmung bei Bier und Wein sorgen dabei „Die Kanaltaler Buam“. Ab 16 Uhr fällt dann der Startschuss für das große Open Air direkt auf dem Berg. Neben Gastgeber Manuel Spitzer werden weitere bekannte Gesichter vor Ort sein: Die Künstler Adriana, Der Kofler und Lisa Miko sind mit dabei.