Warm-up in Villach: Pre-Pride-Party am Abend vor ersten Parade

Am Samstag zieht die allererste Pride durch die Draustadt. Um sich darauf gebührend einzustimmen, verwandelt sich der Kulturhof am Freitagabend in eine bunte Pre-Pride-Partyzone.

Ganz Villach steht am kommenden Wochenende im Zeichen des Regenbogens. Am Samstag, dem 4. Juli, zieht ab 12 Uhr die allererste Pride vom Hans-Gasser-Platz durch die Draustadt. Wer nicht so lange warten möchte, kann am Vorabend schon ordentlich feiern: Am Freitag, dem 3. Juli 2026, lädt der Kulturhof:villach ab 20 Uhr zur offiziellen „PRE-PRIDE PARTY“.

Mehrere Acts

Als einer der Hauptacts steht der Wiener Liedermacher VERETER gemeinsam mit seiner Begleitband „Die Woarmen Semmeln“ auf der Bühne. Ebenfalls live zu hören ist das österreichische Singer-Songwriter-Duo Mango Deluxe. Wie aus einer offiziellen Aussendung der Veranstalter hervorgeht, übernehmen im Anschluss die beiden DJanes Bassliner und Ratriot die Turntables.