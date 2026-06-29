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Warm-up in Villach: Pre-Pride-Party am Abend vor ersten Parade
Am Freitagabend fällt der Startschuss für das Villacher Pride-Wochenende.
Villach
29/06/2026
Am Abend davor

Warm-up in Villach: Pre-Pride-Party am Abend vor ersten Parade

Am Samstag zieht die allererste Pride durch die Draustadt. Um sich darauf gebührend einzustimmen, verwandelt sich der Kulturhof am Freitagabend in eine bunte Pre-Pride-Partyzone.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(114 Wörter)
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Ganz Villach steht am kommenden Wochenende im Zeichen des Regenbogens. Am Samstag, dem 4. Juli, zieht ab 12 Uhr die allererste Pride vom Hans-Gasser-Platz durch die Draustadt. Wer nicht so lange warten möchte, kann am Vorabend schon ordentlich feiern: Am Freitag, dem 3. Juli 2026, lädt der Kulturhof:villach ab 20 Uhr zur offiziellen „PRE-PRIDE PARTY“.

Mehrere Acts

Als einer der Hauptacts steht der Wiener Liedermacher VERETER gemeinsam mit seiner Begleitband „Die Woarmen Semmeln“ auf der Bühne. Ebenfalls live zu hören ist das österreichische Singer-Songwriter-Duo Mango Deluxe. Wie aus einer offiziellen Aussendung der Veranstalter hervorgeht, übernehmen im Anschluss die beiden DJanes Bassliner und Ratriot die Turntables.

Warm-up in Villach: Pre-Pride-Party am Abend vor ersten Parade
©Bassliner Ratriot |
Die DJanes Bassliner und Ratriot liefern den perfekten Sound zum Tanzen.
Warm-up in Villach: Pre-Pride-Party am Abend vor ersten Parade
©Michael Widowitz |
Das österreichische Singer-Songwriter-Duo Mango Deluxe wird auch mit dabei sein.
Warm-up in Villach: Pre-Pride-Party am Abend vor ersten Parade
©Amela Ristic |
Der Wiener Liedermacher VERETER tritt mit seiner Band auf.
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