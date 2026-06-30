Sensationeller Erfolg: Villacher Tennis-Talent stürmt Weltrangliste

„Dieser Turniersieg bedeutet mir sehr viel. Ich habe den Fokus gehalten und in jeder Runde mein Bestes gegeben“, freut sich Karina. Im Finale bezwang sie die Tschechin Veronika Sekerkova in zwei Sätzen mit 6:4 und 7:5. Mit ihrem Finalsieg macht die junge Kärntnerin gleich 125 Plätze gut und findet sich nun auf Platz 175 der Junioren Weltrangliste.

„Absoluter Gewinn für das österreichische Tennis“

Im Jahr 2022 flüchtete das Tennis-Talent mit ihren Eltern wegen des Krieges in der Ukraine nach Kärnten. Hier fanden sie eine neue Heimat – immerhin leben ihre Oma und ihr Opa seit 18 Jahren in Villach. „Karina ist ein absoluter Gewinn für das österreichische Tennis“, erklärt ihr Trainer Achim Fischer, der in seiner Karriere schon Spieler wie Horst Skoff, Roland Burtscher und temporär auch Stefan Koubek und Dominic Thiem gecoacht hat. „Ihr Fleiß und ihre Hingabe für den Sport gepaart mit technisch sehr guten Schlägen und ihrem großen Willen lassen das Herz eines jeden Trainers höher schlagen“, freut sich Fischer.