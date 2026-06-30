Konkursverfahren über Villacher Werbeagentur eröffnet

Über eine Villacher Werbeagentur wurde heute ein ein Konkursverfahren eröffnet.

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) und der Kreditschutzverband (KSV1870) am heutigen Dienstagnachmittag informierten, wurden über Gläubigerantrang am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über Thomas Pressl, Inhaber einer Werbeagentur, eröffnet.

Insolvenzverfahren

Beim Geschäftszweig handelt es sich laut KSV1870 um Entrümpler (Räumung durch Entfernung wertlosen Gutes) Hausbetreuung, bestehend in der Durchführung einfacher Reinigungstätigkeiten einschließlich objektbezogener einfacher Wartungstätigkeiten, Werbegestalter. Derzeit liegen noch keine Informationen über das Vermögen und die Schulden vor. Laut AKV ist von der Insolvenz ein Dienstnehmer betroffen.

Höhe der Passiva noch nicht bekannt

Zum Insolvenzverwalter wurde Horst Kilzer, Rechtsanwalt in Klagenfurt bestellt. Die erste

Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung finden am 31. August 2026 statt. Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 17. August 2026 über den KSV1870 und den AKV angemeldet werden.