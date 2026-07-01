Mit ganzem Herzen: Kärntner begleitet Special-Olympics-Athleten

Was für viele Menschen einfach nur ein Ehrenamt ist, ist für Erich Dobernig aus Latschach eine echte Herzensaufgabe. Seit Jahren begleitet er Athleten bei den Special Olympics und gibt ihnen Halt.

Großer Einsatz für die Kärntner Sportler im Zeichen des Ehrenamts: Wenn die Athleten bei den Special Olympics um Medaillen kämpfen, ist einer im Hintergrund nicht wegzudenken. Für Erich Dobernig aus Latschach ist die Arbeit bei den Spielen weit mehr als nur ein freiwilliger Dienst. Wie Dobernig gegenüber 5 Minuten schildert, reist er bereits seit dem Jahr 2020 im Zwei-Jahres-Rhythmus als ehrenamtlicher Betreuer mit zu den Special Olympics. Was für Außenstehende nach klassischer Vereinsarbeit aussieht, bedeutet für ihn persönlich eine echte Herzensaufgabe.

Unterstützung für das Team von „Horsense“

Besonders im Fokus stehen heuer die Teilnehmer des Kärntner Vereins „Horsense“ aus Ledenitzen, einer Einrichtung für Pferdeunterstützte Therapie. Der Verein hat aktuell vier Athleten mit am Start. Erich Dobernig sorgt mit viel Engagement dafür, dass es den Sportlern vor Ort an nichts fehlt. Er begleitet das Team zu den anstehenden Bewerben, unterstützt sie im oft trubeligem Alltag der Spiele, feuert sie mit voller Begeisterung an der Seitenlinie an und ist immer zur Stelle, wenn Hilfe oder ein aufmunterndes Wort gebraucht wird.

Sicherheit und Selbstvertrauen durch Herzlichkeit

Sein unermüdlicher Einsatz bleibt nicht unbemerkt. Vor allem sein Lächeln, seine Geduld und seine offene Herzlichkeit geben den Kärntner Sportlern in den aufregenden Momenten der Wettkämpfe die nötige Sicherheit und das verdiente Selbstvertrauen.