Villacher Eishockey-Talente schaffen Sprung nach Kanada

Stürmer Paul Sintschnig gehört zu den größten Eishockey-Hoffnungen Österreichs. Als Nummer-Zwei-Pick des Drafts zählt der 17-Jährige zu den begehrtesten europäischen Talenten seiner Altersklasse. Für den VSV stand der 1,85 Meter große und 80 Kilogramm schwere Stürmer in der abgelaufenen Saison der win2day ICE Hockey League bereits 34 Mal auf dem Eis, wobei ihm fünf Treffer und zwei Assists gelangen. Der Offensivspieler ist außerdem für den NHL Entry Draft 2027 spielberechtigt.

Auch Nico Uschan im CHL Import Draft ausgewählt

Der nächste Pick betrifft Nico Uschan, an dem sich die Halifax Mooseheads eine Runde später die Rechte sicherten. Der 1,85 Meter große und 84 Kilogramm schwere 19-Jährige stammt aus der VSV-Nachwuchsschmiede. Zuletzt sammelte er sowohl beim EK Die Zeller Eisbären in der Alps Hockey League (20 Spiele) als auch bei den Villacher Adlern in der win2day ICE Hockey League (50 Einsätze) wertvolle Erfahrung. Geschäftsführer Martin Winkler zeigt sich stolz über die beiden Eigenbauspieler: „Die Auswahl von Paul und Nico durch die Halifax Mooseheads ist vor allem eine große Auszeichnung für unsere Nachwuchsabteilung. Unsere Nachwuchstrainer leisten seit vielen Jahren hervorragende Arbeit und investieren unzählige Stunden in die Entwicklung unserer jungen Spieler. Dass gleich zwei Eigenbauspieler bei einem CHL Import Draft ausgewählt werden, ist ein Beweis für die Qualität dieser Arbeit.“