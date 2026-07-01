Villacher fahren auch heuer wieder gratis zum Faaker See

Ab kommenden Samstag , dem 4. Juli 2026, gibt es für Villacher wieder das kostenlose Busservice zu den Strandbädern am Faaker See und retour.

„Erfreulicherweise ist es auch heuer gelungen, den Sommerbus von 4. Juli bis Ende September anzubieten“, kündigt Stadtrat Sascha Jabali Adeh (ERDE) am Mittwoch an. Mit den Linien 301 und 302 der Postbus AG können die Villacher kostenlos zum Faaker See und zurück fahren. Der Bus verkehrt mehrmals täglich. Abfahrt ist unter der Woche in der 10. Oktoberstraße und am Hans-Gasser-Platz, an Wochenenden am Hauptbahnhof. Das Angebot gilt bis 30. September 2026 und kann mit der Sommerbuskarte genutzt werden.

Diese Bäder steuert der Sommerbus an panoramabeach in Drobollach

Tschebullbad in Egg (greenbeach)

Strandbad Egg (sunsetbeach)

Mit der Sommerbuskarte gratis zum Faaker See fahren

Die Sommerbuskarte liegt der aktuellen Stadtzeitung zum Ausschneiden bei. Zusätzlich gibt es sie im Bürgerservice des Magistrats im Rathaus der Stadt Villach, beim BUS:SI-Infopoint am Hans-Gasser-Platz 9, im Kundenbüro der Postbus AG am Bahnhofplatz 1 sowie beim panorama- und sunsetbeach.