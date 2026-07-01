Einsatz in Villach: Polizei sucht nach Mann mit „waffenähnlichen Gegenstand“

Nach Lesermeldungen über bewaffnete Polizisten in Villach ist der Grund klar: Die Beamten fahnden aktuell nach einer Person mit einem waffenähnlichen Gegenstand.

Am Nachmittag kam es in Villach (Maria Gail) zu einem größeren Polizeieinsatz. Mehrere Leserinnen und Leser meldeten der Redaktion ein Großaufgebot an Einsatzkräften vor einem Blumengeschäft.

„Schutzkleidung und Sturmgewehre“

„Da sind mehrere Streifenwagen, Polizisten mit Schutzkleidung und Sturmgewehren“, berichtete ein Augenzeuge gegenüber 5 Minuten. Wir haben bei der Landespolizeidirektion Kärnten nachgefragt und konnten erste Informationen zum laufenden Einsatz in Erfahrung bringen – es handle sich um eine Fahndung. „Es dürfte ein Mann mit einem waffenähnlichen Gegenstand gesichtet worden sein“, bestätigten die Beamten, verwiesen aber darauf, dass zur möglichen Waffe und der tragenden Person noch keine Informationen vorliegen, aus diesem Grund kommt es zur erhöhten Polizeipräsenz vor Ort. Weitere Informationen folgen.