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Das Bild auf 5min.at zeigt einen Polizeieinsatz in Villach.
Die Polizei fahndet nach einem Unbekannten. Er wurde mit einem waffenähnlichen Gegenstand gesichtet.
Villach
01/07/2026
Polizeieinsatz

Einsatz in Villach: Polizei sucht nach Mann mit „waffenähnlichen Gegenstand“

Nach Lesermeldungen über bewaffnete Polizisten in Villach ist der Grund klar: Die Beamten fahnden aktuell nach einer Person mit einem waffenähnlichen Gegenstand.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(132 Wörter)
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Am Nachmittag kam es in Villach (Maria Gail) zu einem größeren Polizeieinsatz. Mehrere Leserinnen und Leser meldeten der Redaktion ein Großaufgebot an Einsatzkräften vor einem Blumengeschäft.

„Schutzkleidung und Sturmgewehre“

„Da sind mehrere Streifenwagen, Polizisten mit Schutzkleidung und Sturmgewehren“, berichtete ein Augenzeuge gegenüber 5 Minuten. Wir haben bei der Landespolizeidirektion Kärnten nachgefragt und konnten erste Informationen zum laufenden Einsatz in Erfahrung bringen – es handle sich um eine Fahndung. „Es dürfte ein Mann mit einem waffenähnlichen Gegenstand gesichtet worden sein“, bestätigten die Beamten, verwiesen aber darauf, dass zur möglichen Waffe und der tragenden Person noch keine Informationen vorliegen, aus diesem Grund kommt es zur erhöhten Polizeipräsenz vor Ort. Weitere Informationen folgen.

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