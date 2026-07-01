Neuer Wahlarzt eröffnet in Villach – Medizin mit Rundum-Service

Das Haus rund um Schönheit und Gesundheit wurde von dem Immobilien-Profi Robert Thum und Beauty-Expertin Danijela Thum als ganzheitliches Konzept entwickelt. „Wir freuen uns sehr, dass wir nun ein Gesamtangebot unter einem Dach vereinen: Gesundheit und Schönheit im Erdgeschoss und mit den beiden Stockwerken über uns zwei Ärzte, die hier ordinieren.“ Seit der Eröffnung der Sun & Beauty Lounge in der Tafernerstraße, gibt es seit Jahren eine Anlaufstelle rund um Wohlbefinden – innen und außen. Zu ihnen passt – im selben Gebäude – auch die neu eröffnete Ordination, denn auch Dr. Attila Mark identifiziert sich mit diesem ganzheitlichen Ansatz.

©5 Minuten Auch Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig war unter den Gästen bei der Eröffnungsfeier am Mittwoch. ©5 Minuten Im untersten Stock befindet sich die „Sun & Beauty Lounge Villach“. ©5 Minuten Die beiden Ärzte runden mit ihren Ordinationen das Gesundheitsangebot ab. ©5 Minuten Dr. Attila Mark: „In unserer Wahlarztpraxis verbinden wir höchste fachliche Kompetenz und moderne Diagnostik mit der ruhigen, einfühlsamen Art, die Patienten so dringend benötigen.“

Moderne Ordnationsräumlichkeiten

In Rekordzeit, unter der Projektleitung von Armin Knappitsch, aus Villach, entstand innerhalb von 50 Tagen eine moderne und attraktive Ordinationsfläche. Er sagt gegenüber 5 Minuten Villach: „Es wurden nur heimische Bauunternehmen beauftragt, die Qualität der Arbeit der Subunternehmer war hervorragend. Nur durch professionelle Firmen lässt sich so eine Umsetzung in kurzer Zeit bewerkstelligen.“

Umfassende Medizin an einem Standort

Das Gesundheits- und Schönheitszentrum ist also um einen Arzt der Inneren Medizin reicher. „Wir bieten kardiologische Diagnostik, Prävention und Labor an.“ Damit möchte er den Patienten ein Rund-um Angebot ermöglichen. „Sie sparen sich hier viel Zeit und Stress, weil wir vor Ort bereits viel abdecken können“, erklärt Mark, der auf seine 20-jährige Erfahrung als Mediziner zurückblickt. Die neue Wahlarztpraxis setzt auf moderne, hochwertige Diagnostik und bietet umfassende internistische sowie kardiologische Untersuchungen an einem Standort – moderne Geräte inklusive. Ergänzt wird das Angebot durch individuelle Risikoanalysen und Vorsorgekonzepte sowie eine labordiagnostische Versorgung für eigene und externe Patientinnen und Patienten sowie kooperierende Arztpraxen. Termine sind bereits möglich. „Wir freuen uns, dass wir so professionelle Partner mit ihren Ordinationen im selben Gebäude vereinen konnten“, freut sich Thum, der an Bauprojekte in Villach glaubt und momentan auch ein Immobilienprojekt für große und kleinere Büros in der Ossiacherzeile verwirklicht.