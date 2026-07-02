Buntes Spektakel: Internationale Straßenkünstler erobern Villach
Am Freitag, dem 3. Juli 2026, präsentieren internationale Straßenkünstler in der Villacher Innenstadt ein abwechslungsreiches Programm. Gezeigt werden außergewöhnliche Akrobatik, Comedy, Magie und spannende Walk Acts.
Die Villacher Innenstadt verwandelt sich am Freitag, zwischen 10 und 20.30 Uhr, in einen Schauplatz für internationale Straßenkunst. Auf dem Hauptplatz, dem Rathausplatz und dem Oberen Kirchenplatz erleben Besucher ein vielfältiges Programm bestehend aus Akrobatik, Comedy, Magie und Walk Acts.
Luftakrobatik, Dino und Comedy
Als besonderer Höhepunkt gilt das deutsch-simbabwische Luftakrobatik-Duo „I.am.showman“. Für Staunen sorgt zudem der Walk Act „Rex Impossible“ aus Deutschland, bei dem ein täuschend echter Tyrannosaurus rex mitsamt Reiter durch die Gassen zieht. Die Truppe „Opus Furore“ reist ebenfalls mit zwei Acts an: „Ahoj Captain!“ bietet maritime Stelzenkunst, während „SoccerMania“ passend zur Fußball-WM für interaktive Stadionatmosphäre sorgt. Abgerundet wird das Angebot durch den Italiener Otto il Bassotto, der mit seiner Show „Rubber Head“ auf humorvolle Unterhaltung setzt. Highlight des Tages ist die große Abschluss-Show um 20.30 Uhr auf dem Hauptplatz, bei welcher die Künstler den Festivaltag gemeinsam ausklingen lassen.
Programm des Straßenkunstfestivals in Villach
- 10.00 Uhr: Otto il Bassotto – Comedy
- 10.30 Uhr: Otto il Bassotto – Comedy
- 11.30 Uhr: Cronopia – Contorsion
- 12.00 Uhr: Cronopia – Contorsion
- 13.30 Uhr: Clown Roti – Walk Act
- 15.00 Uhr: Cronopia – Contorsion
- 15.30 Uhr: Cronopia – Contorsion
- 16.30 Uhr: Otto il Bassotto – Comedy
- 17.00 Uhr: Otto il Bassotto – Comedy
- 17.30 Uhr: Clown Roti – Walk Act
- 18.30 Uhr: Compañia Rumba – Akrobatik
- 19.00 Uhr: Compañia Rumba – Akrobatik
- 19.30 Uhr: Clown Roti – Walk Act
- 20.30 Uhr: Große Abschlussshow
- 11.00 Uhr: Compañia Rumba – Akrobatik
- 11.30 Uhr: Compañia Rumba – Akrobatik
- 12.30 Uhr: Opus Furore – Walk Act
- 14.00 Uhr: Otto il Bassotto – Comedy
- 14.30 Uhr: Otto il Bassotto – Comedy
- 16.00 Uhr: I.am.showman Duo – Hauptact (Aerial)
- 17.00 Uhr: Cronopia – Contorsion
- 17.30 Uhr: Cronopia – Contorsion
- 18.00 Uhr: I.am.showman Duo – Hauptact (Aerial)
- 10.00 Uhr: Opus Furore – Walk Act
- 16.30 Uhr: Compañia Rumba – Akrobatik
- 17.00 Uhr: Compañia Rumba – Akrobatik
- 18.00 Uhr: Opus Furore – Walk Act