Seltenes Natur-Phänomen: Pinker Grashüpfer in Villach entdeckt

Nanu? Was ist das denn? Ein knallpinker Grashüpfer sprang Rosemarie M. Mitte Juni im Villacher Stadtteil St. Georgen vor die Kameralinse. Ursache für die kuriose Färbung ist wohl eine seltene genetische Mutation.

Mitte Juni erreichte die Aufnahme des außergewöhnlich gefärbten Grashüpfers die Citizen-Science-Plattform des Naturschutzbundes Österreich. Rosemarie M. hat das Insekt im Villacher Stadtteil St. Georgen entdeckt und fotografiert. Die Fachleute betonen, dass es nicht gefärbt wurde. Ursache für die auffällige Färbung sei eine genetische Mutation, die als Erythrismus bezeichnet wird.

„Eine absolute Ausnahme“

Dabei bildet der Körper der Insekten fast ausschließlich das rote Pigment Erythropterin, während die dunklen weitgehend fehlen. Diese optische Besonderheit zeigt sich jedoch nur, wenn ein Grashüpfer die veränderte Erbanlage von Mutter und Vater gleichermaßen mitbekommt. „Da sich in freier Wildbahn nur äußerst selten zwei Träger dieser Mutation miteinander fortpflanzen, sind rosa Grashüpfer eine absolute Ausnahme“, so die Naturschutzbund-Experten.

Gefährliche Farbpracht

So spektakulär die ungewöhnliche Erscheinung auch ist, für die Tiere selbst bedeutet sie meist einen erheblichen Nachteil. Denn: „Während grüne oder braune Grashüpfer hervorragend an ihre Umgebung angepasst und dadurch gut getarnt sind, fallen rosa gefärbte Tiere Fressfeinden sofort ins Auge. Viele überleben deshalb den Weg bis zum erwachsenen Tier nicht.“ Nichtsdestoweniger gewährt der pinke Grashüpfer einen seltenen Einblick in die Vielfalt der Natur.