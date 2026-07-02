SPAR-Markt mit sozialem Mehrwert eröffnet in Villach

Der neue SPAR-Supermarkt in der Nikolaigasse in Villach hat am Donnerstag offiziell eröffnet. Er soll Menschen mit erschwertem Zugang zum Arbeitsmarkt neue berufliche Perspektiven eröffnen.

Nach zehn erfolgreichen Jahren am bisherigen Standort in der Tiroler Straße wird das bewährte Konzept nun in der Nikolaigasse 39 weitergeführt. In unmittelbarer Nähe zum Landeskrankenhaus Villach hat am Donnerstag ein neuer SPAR-Supermarkt eröffnet. Er wird in Zusammenarbeit mit der Perspektive Handel Caritas gGmbH betrieben. Das bedeutet: Das Kernteam rund um Marktleiter Alexander Eggarter wird künftig 25 bis 30 Transitarbeitskräfte bei ihrer Ausbildung unterstützen.

Brücke in den Arbeitsmarkt

In der neuen Filiale werden Menschen begleitet, die nach längerer Arbeitslosigkeit oder mit erschwerten Ausgangsbedingungen wieder in den Arbeitsmarkt einsteigen wollen. „In den vergangenen Jahren haben wir erlebt, wie viel Potenzial in Menschen steckt, die lange Zeit keine Chance erhalten haben. Unser Ansatz schafft nicht nur Beschäftigung, sondern stärkt Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und eröffnet neue Perspektiven am Arbeitsmarkt“, weiß Wolfgang Scheidl, Geschäftsführer der Perspektive Handel Caritas gGmbH. Andreas Ender, Geschäftsführer für SPAR Kärnten und Osttirol, ergänzt: „Mit dem neuen Markt in der Nikolaigasse schaffen wir ein Einkaufserlebnis, das perfekt auf die Bedürfnisse der Menschen in der Villacher Innenstadt abgestimmt ist.“

Hilft gegen Fachkräftemangel im Handel

„Mit diesem Projekt bauen wir Brücken in den ersten Arbeitsmarkt für Menschen mit Vermittlungshemmnissen, etwa aufgrund ihres Alters, ihres Geschlechts, ihrer Herkunft oder gesundheitlicher Thematiken“, führt Wolfgang Haberl, Leiter der Abteilung Arbeitsmarktförderung des AMS Kärnten, aus. „Zugleich unterstützen wir mit diesem arbeitsmarktpolitischen Projekt den Groß- und Einzelhandel mit dringend benötigten Arbeits- und Fachkräften.“ Geöffnet ist die rund 600 Quadratmetern Verkaufsfläche von Montag bis Freitag zwischen 6.50 und 19 Uhr sowie samstags zwischen 6.50 und 18 Uhr.