Kärntner Jugendliche bauen und programmieren eigenen Roboter

Der humanoider Roboter wurde in den vergangenen Monaten von Lehrlingen in der Lehrwerkstätte der GPS Kärnten GmbH angefertigt und programmiert. Mit der offiziellen Übergabe an die HTL beginnt nun die nächste Entwicklungsphase.

„Damit investieren wir nicht nur in moderne Technologie, sondern vor allem in die Kompetenzen junger Menschen“, erklärt HTL-Direktor Karl-Heinz Eder. Gemeint ist damit ein gemeinsames Bildungsprojekts zwischen der Lehrwerkstätte der GPS Kärnten GmbH und der HTL Villach. Im Zuge dessen haben Lehrlinge in den vergangenen Monaten ein humanoiden Roboter gebaut und programmiert. „Im Rahmen dieses innovativen Kooperationsprojekts ermöglichen wir unseren Lehrlingen, Zukunftstechnologien bereits während ihrer Ausbildung kennenzulernen. Dadurch stärken wir ihre fachlichen Kompetenzen und erhöhen gleichzeitig ihre Chancen am Arbeitsmarkt“, betont GPS-Geschäftsführer Bernhard Sapetschnig.

©GPS Kärnten/HTL Villach Der humanoide Roboter nennt sich „ANDI – An die Arbeit!“

Jugendliche arbeiten gemeinsam an neuer Technik

HTL-Schüler werden den Roboter künftig im Bereich Softwareentwicklung, Künstliche Intelligenz, Mensch-Roboter-Interaktion und Medienintegration weiterentwickeln. Bildungsdirektorin Isabella Penz zeigt sich begeistert: „Die Zukunft entsteht dort, wo junge Menschen die Möglichkeit erhalten, Neues auszuprobieren und gemeinsam an innovativen Lösungen zu arbeiten. Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, wie erfolgreich die Verbindung von Schule und betrieblicher Ausbildung sein kann.“ Ähnlich sieht das auch Bürgermeister Günther Albel (SPÖ): „Dass GPS-Lehrlinge und HTL-Schüler bei diesem Projekt gemeinsam an der Technik von morgen arbeiten, macht mich stolz. Es zeigt, wie vielfältig Entwicklung und Innovation in Villach gedacht wird.“ Abschließend hebt Landesrat Peter Reichmann (SPÖ) noch hervor: „Die Zusammenarbeit zwischen GPS Kärnten und der HTL Villach ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie wir den Bildungs- und Wirtschaftsstandort Kärnten nachhaltig stärken können.“