Zukunftspläne fixiert: Das tut sich im Naturpark Dobratsch

Der Vorstand des Naturpark Dobratsch hat am 1. Juli erstmals mit Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger getagt. Sie wurde im Rahmen der Generalversammlung als stellvertretende Vorsitzende bestätigt.

„Der Naturpark Dobratsch zeigt eindrucksvoll, wie die Bereiche Naturschutz, Bildung, regionale Entwicklung und Tourismus miteinander verbunden werden können. Gerade für Kinder und Jugendliche sind Naturparke wichtige Lern- und Erfahrungsräume“, betonte Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ), die im Rahmen der Naturpark-Generalversammlung als stellvertretende Vorsitzende bestätigt wurde. Zudem fügte sie hinzu: „Gleichzeitig stärken Projekte wie jene am Dobratsch die Gemeinden, bringen Menschen zusammen und öffnen den Blick über Grenzen hinweg.“

Interreg-Projekte genehmigt

Im Rahmen der Versammlung wurde außerdem das erste Halbjahr und der Arbeitsauftrag für die nächsten Monate besprochen. Dazu zählte die Genehmigung zweier Interreg-Projekte. Naturpark-Vorsitzende Sarah Katholnig (SPÖ) führt aus: „Damit wollen wir den Naturpark Dobratsch international verankern. Der Drei-Länder-Friedenspark soll einer der TOP 10 grenzüberschreitenden Biosphärenparke weltweit werden.“

©Naturpark Dobratsch Am Foto: Naturpark-Geschäftsführer Robert Heuberger, Ratsvorsitzender Oskar Tscherpel, Landesräting Marika Lagger-Pöllinger, Bad Bleibergs Bürgermeister Christian Hecher und Arnoldsteins Bürgermeister Reinhard Antolitsch (v.l.)

Umrundung des Dobratsch

Die Gemeinde Arnoldstein freut sich über gleich zwei Maßnahmen die im Rahmen des künftigen Drei-Länder-Friedensparks durchgeführt werden. Im Rahmen des – Wein ohne Grenzen Festes – am 4. Juli in Valbruna wird unser erster Naturpark Kooperationspartner in Italien feierlich ernannt“, so Bürgermeister Reinhard Antolitsch (SPÖ). An den darauffolgenden Wochenenden laden die Naturpark-Ranger zur Umrundung des Dobratsch ein.

Naturerlebnistage

Zudem wurden auch heuer wieder die Naturerlebnistage abgehalten. 679 Schülerinnen und Schüler waren in Nötsch im Gailtal mit dabei. „Die Naturerlebnistage dienen nicht nur dem Erkunden des Naturparks, sondern auch dem Kennenlernen der vier Naturpark-Gemeinden“, erläutert Bürgermeister Alfred Altersberger (ÖVP). Auch ein Naturpark-Wald mit Rastplatz wird dort in den nächsten Wochen fertiggestellt und eröffnet.

Neue Attraktionen

Auch die Marktgemeinde Bad Bleiberg setzt in Zusammenarbeit mit dem Naturpark ein Bergbauprojekt um: „Mit dem CLLD Projekt TouMiNet – einem touristischen Bergbau Netzwerk – wollen wir für unsere Terra Mystica neue Attraktionen schaffen und den Markus-Stollen-Weg mit zusätzlichen Informationstafeln ausstatten. Im Projekt sind auch Schul- und Expertenaustausche mit den Schaubergbauen in Resia, Raibl und Ovaro in Italien vorgesehen“, berichtet Bürgermeister Christian Hecher (ULB). Katholnig dankt dem Naturpark-Team abschließend noch für seinen großartigen Einsatz.