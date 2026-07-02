Schüler gestalten erstmals Ausstellung im Villacher Museum

Nicht nur über Geschichte sprechen, sondern Geschichte und Gegenwart gemeinsam verhandeln: Mit einer in dieser Form einzigartigen Kooperation schlagen das Museum der Stadt Villach und das BG/BRG St. Martin um Direktor Heimo Senger ein neues Kapitel auf. Villachs Kulturreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser sieht in der Kooperation ein starkes Signal: „Unser Museum ist ein beliebter außerschulischer Lernort. Wenn junge Menschen ihre Perspektiven einbringen und selbst Ausstellungen gestalten, entsteht ein lebendiger Zugang zu Geschichte, der weit über das Museum hinauswirkt. Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, wie kulturelle Bildung Demokratie stärkt.“

Vier Stationen: Schüler kuratieren Ausstellung im Museum

Die jungen Museumsmacher setzen bewusst auf Beteiligung. Bei der Station „Lass mich in Frieden“ sind die Besucher eingeladen, ihre eigenen Erfahrungen einzubringen. Es wird sichtbar, welche Konflikte Menschen heute besonders beschäftigen. Eine weitere Installation fragt: „Frieden auf der Kippe – wo ziehst du deine persönlichen Grenzen?“ Ergänzt wird das Friedenslabor durch Interviews mit Jugendlichen über Mobbing, Gewalt, Markenzwang und Konflikte im Alltag. Eindrucksvoll ist auch die sogenannte Sounddusche. „Gemeinsam wollen wir die Sicht junger Menschen auf Konflikte sichtbar machen und für unsere Ausstellungsbesucher:innen neue Formen der aktiven Teilhabe entwickeln. Immer mit einem klaren Blick auf Frieden und Demokratie“, betont Museumsdirektor Andreas Kuchler, der die Idee für die neue Kooperation hatte. An dem Projekt beteiligt waren Alma Dertnig, Hannah Gfreiner, Johanna Krainer, Veronika Gillner, Maximilian Schöller, Oliver Wadham, Hannah Rasch, Aleksander Derra, Juliana Diewald, Lana Lucic, Paul Sorger und Noah Strauß. Begleitet wurden sie von Ute Bauer, Kustodin für Geschichte am BG/BRG St. Martin und Lehrerin des Wahlpflichtfachs World History. Gemeinsam beweisen sie: Gute Ausstellungen erzählen nicht nur Geschichte – sie geben auch der Zukunft eine Stimme.

