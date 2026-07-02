Nahtlose Übergabe: Traditionsreicher Kärntner Nahversorger macht weiter

Im Gailtal steht ein Traditionsbetrieb vor einem vielversprechenden Neuanfang. Seit über 100 Jahren sichert die Filiale die Versorgung in Nötsch, seit 1994 wird er von Anton Kovsca geführt. Nachdem wir zuletzt über eine Umstrukturierung berichtet haben – wobei eine Schließung stets nur als „Worst Case“ galt und von Anfang an eine Fortführung durch das Team angestrebt wurde – gibt es nun Gewissheit.

„Es geht nahtlos weiter“

Aufgrund seines Alters hatte Kovsca gemeinsam mit seiner Belegschaft intensiv an einer Nachfolgelösung gearbeitet. Diese ist jetzt glücklicherweise vom Tisch und in trockenen Tüchern. „Die Lebensmittelabteilung wird von einem Mitarbeiter und seiner Frau übernommen, das wurde gestern entschieden, es geht nahtlos weiter“, bestätigt Anton Kovsca im Gespräch mit 5 Minuten. Der Weg zur besagten Lösung war von sorgfältiger Planung geprägt. Man habe genau geschaut, ob die Voraussetzungen passen, erklärt er. Zudem stehen bereits Modernisierungen an: Bis zum Herbst soll das Geschäft mit neuer Beleuchtung und modernen Kühlgeräten ausgestattet werden. Die offizielle Übernahme erfolgt schließlich mit dem kommenden Monatswechsel, also Ende Juli beziehungsweise Anfang August.

Baumarkt schließt: Abverkauf im Juli

Ganz ohne Veränderungen geht der Neustart allerdings nicht über die Bühne. Das Geschäft in Nötsch bot bislang neben Lebensmitteln auch ein Baumarktsortiment an, jene Abteilung wird nicht übernommen. Der Baumarkt schließt daher im Laufe des Julis, weshalb laut Kovsca ein Abverkauf stattfindet. Für den langjährigen Betreiber geht mit diesem Schritt verständlicherweise eine Ära zu Ende. Der Abschied ist für Kovsca mit einem lachenden und einem weinenden Auge verbunden: „Man hat schon eine gewisse Bindung, für mich ist aber positiv zu sehen, dass es mit dem Lebensmittelhandel weitergeht.“ Ebenso betont er, dass der Schritt vor allem mit Blick auf die Problematik leerstehender Ortskerne ein enorm wichtiges Signal und ein Gewinn für die gesamte Bevölkerung ist.