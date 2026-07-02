Neuer Barbershop: „Held von Villach“ wagt Schritt in die Selbstständigkeit

Als es im Februar 2025 zu einem Messerangriff in Villach kam, der ein Leben forderte und mehrere Menschen verletzte, schritt vor allem ein Mann ein: Alaaeddin Alhalabi. Der Kärntner, oftmals danach einfach nur „Held von Villach“ genannt, war mit seinem Auto gerade für einen Lieferdienst unterwegs, um eine Bestellung in der Lederergasse abzuholen, als er zwei verletzte Personen und viel Blut sah. An der Kreuzung bemerkte er einen Mann mit einem Messer. „Ich bin mit dem Auto einfach losgefahren und habe ihn frontal erwischt“, erzählt er damals gegenüber 5 Minuten.

„Ein neuer Lebensabschnitt“

Doch für den damaligen Lieferanten, der in der Zwischenzeit für die Stadt Villach arbeitete, gibt es Neuigkeiten in seinem Berufsleben, sogar große – der Syrer, welcher in Kärnten seine Heimat gefunden hat, gibt nun den Schritt in die Selbstständigkeit bekannt. „Nach einem sehr schwierigen Jahr beginnt für mich nun ein neuer Lebensabschnitt. Mit der Eröffnung meines eigenen Barbershops erfülle ich mir einen langjährigen Traum“, erklärt er gegenüber 5 Minuten und ergänzt: „Das Friseurhandwerk begleitet mich seit meiner Jugend. Ich arbeite seit meinem 14. Lebensjahr in diesem Beruf und konnte in mehreren Ländern wertvolle Erfahrungen sammeln. Einen eigenen Barbershop zu eröffnen war daher schon lange mein Ziel.“

„Der Stadt etwas zurückgeben“

Ebenso will er „der Stadt etwas zurückgeben“: „Mit meinem Geschäft möchte ich einen Ort schaffen, an dem sich Menschen wohlfühlen, entspannen und professionell betreut werden.“ Die vergangenen Wochen waren für ihn intensiv. Es gab viele Vorbereitungen, Behördengänge und organisatorische Aufgaben: „Jetzt freue ich mich darauf, endlich die ersten Kundinnen und Kunden begrüßen zu dürfen“, erklärt er abschließend gegenüber der Redaktion.