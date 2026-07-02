Illegale Müllentsorgung in Villach-Land: 60 Säcke mit Speiseresten entdeckt

In Feld am See wurden rund 60 Müllsäcke mit Speiseresten gefunden.

In Feld am See wurden rund 60 Müllsäcke mit Speiseresten gefunden.

In der Gemeinde Feld am See kam es zu einer großflächigen illegalen Müllentsorgung. Wie die Polizei berichtet, erstattete ein Grundstückseigentümer am heutigen Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr Anzeige.

Rund 60 Säcke voller Speisereste

Der Mann hatte in einem steil abfallenden Waldstück im Bereich Klamberg eine Entdeckung gemacht. Eine Polizeistreife überprüfte die Örtlichkeit und stellte fest, dass dort rund 60 Müllsäcke illegal entsorgt worden waren. Die Säcke waren nach Angaben der Beamten mit Speiseresten gefüllt.