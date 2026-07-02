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auf dem bild von 5min.at sieht man eine polizei-inspektion in wien.
In Feld am See wurden rund 60 Müllsäcke mit Speiseresten gefunden.
Feld am See
02/07/2026
Polizeimeldung

Illegale Müllentsorgung in Villach-Land: 60 Säcke mit Speiseresten entdeckt

Ein Grundbesitzer entdeckte im Wald rund 60 illegal entsorgte Müllsäcke, wie die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(92 Wörter)
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In der Gemeinde Feld am See kam es zu einer großflächigen illegalen Müllentsorgung. Wie die Polizei berichtet, erstattete ein Grundstückseigentümer am heutigen Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr Anzeige.

Rund 60 Säcke voller Speisereste

Der Mann hatte in einem steil abfallenden Waldstück im Bereich Klamberg eine Entdeckung gemacht. Eine Polizeistreife überprüfte die Örtlichkeit und stellte fest, dass dort rund 60 Müllsäcke illegal entsorgt worden waren. Die Säcke waren nach Angaben der Beamten mit Speiseresten gefüllt.

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