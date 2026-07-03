Von Hollywood nach Villach: Natascha Zenig präsentiert neue Ausstellung

Aus Villach in große Filmwelten und wieder zurück: Natascha Zenig eröffnet am 4. Juli in der TART Galerie eine Ausstellung, in der Körper, Kunst und dunkle Fantasie verschmelzen.

Nach dem Erfolg ihrer ersten Ausstellung vor drei Jahren kehrt die Villacherin Natascha Zenig mit einem neuen Projekt in ihre Heimatstadt zurück. Am Samstag, dem 4. Juli, lädt die gebürtige Villacherin um 20 Uhr zur feierlichen Eröffnung in die TART Galerie in der Widmanngasse 16. Unter dem Titel „The Mysterious and Savage Grace of Dark Art“ zeigt sie ein Zusammenspiel aus Fine Art und Dark Art. Die Ausstellung läuft bis inklusive 5. August.

Filmwelt im Gepäck

Zenig hat sich in den vergangenen Jahren in der internationalen Filmbranche einen Namen gemacht. Als Maskenbildnerin, Spezialeffekt-Künstlerin und Körpermalerin arbeitete sie bereits an großen Produktionen wie „Mission: Impossible – Rogue Nation“ oder „Point Break – Gefährliche Brandung“ mit. Auch bei „Austria’s Next Topmodel“, Love Machine 2, Kleine große Stimme und Wilde Maus war sie dabei. Erst im Frühjahr hat sie vier komplexe Fälle für das Erfolgsformat „Fahndung Österreich“ abgedreht. In Kärnten war sie in den vergangenen zwei Jahren außerdem bei der „Starnacht am Wörthersee“ und den „Wenn di Musi spielt“ OpenAirs im Hauptteam für das Makeup der Stars verantwortlich.

Körper als Leinwand

In der TART Galerie zeigt Zenig keine klassisch bemalten Leinwände. Bei ihren Arbeiten wird der menschliche Körper selbst zum Kunstwerk. Mit Körpermalerei, Spezialeffekten, selbst modellierten Masken- und Körperteilen sowie eigenen Kostümen erschafft sie Wesen, die nur für kurze Zeit bestehen. Danach werden diese Verwandlungen von Fotografen in Szene gesetzt, abfotografiert und von der Künstlerin als großformatige Drucke auf Leinwand gebracht. Aus etwas Vergänglichem entsteht so ein Bild, das bleibt.

©Privat | Bei Zenigs Werken wird der menschliche Körper zur Leinwand – festgehalten als großformatige Drucke.

Starke Bilder

Zwischen Licht und Dunkelheit, Mythologie und Fantasie entstehen bei Zenig Bildwelten voller Verwandlung, Kraft und geheimnisvoller Schönheit. Die Arbeiten widmen sich der weiblichen Stärke, dem Kampfgeist jedes Einzelnen und der Ungebrochenheit der menschlichen Seele. Sie zeigen, dass man nicht aufgeben darf, auch wenn das Leben stürmisch wird. Neben sinnlichen, mystischen und mythologischen Figuren sind diesmal auch postapokalyptische Werke zu sehen. Dabei geht es um menschliches Miteinander, um die Sehnsucht nach einer postapokalyptischen Liebe, aber auch um die Abgründe einer „toxischen Liebe“.