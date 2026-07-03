Mann stürzte zehn Meter über steile Böschung

Ein Mann verunglückte am Donnerstag in einem Waldstück nahe Friessnitz im Bezirk Villach-Land. Im Einsatz standen zwei Freiwillige Feuerwehren, die Rettung sowie die Besatzung des Notarzthubschraubers C11.

Die Freiwilligen Feuerwehren St. Jakob im Rosental und Friessnitz-Rosenbach, der Rettungsdienst sowie der Notarzthubschrauber C11 wurden am Donnerstag ins Rosental alarmiert. In einem Waldstück ist aus bislang unbekannter Ursache ein Mann rund zehn Meter über eine steile Böschung abgestürzt. „Beim Eintreffen der Feuerwehren wurde der Verunfallte bereits vom Team des Notarzthubschraubers C11 medizinisch versorgt“, heißt es vonseiten der Florianis. In der Folge wurde der Verletzte aus dem unwegsamen Gelände zum Hubschrauber transportiert und ins Krankenhaus geflogen.

©FF St. Jakob im Rosental | Die Einsatzkräfte standen am Donnerstag im Rosental im Einsatz. ©FF St. Jakob im Rosental | Dort ist ein Mann über eine steile Böschung abgestürzt. ©FF St. Jakob im Rosental | Er wurde von der Besatzung des Notarzthubschraubers C11 ins Krankenhaus geflogen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.07.2026 um 10:22 Uhr aktualisiert